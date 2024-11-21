الرياضة - 08:18 - سعر الذهب في بداية التعاملات اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 21 نوفمبر 2024 08:18 صباحاً - سعر الذهب اليوم.. يبحث الكثير من المواطنين عن سعر الذهب في بداية التعاملات الصباحية اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024، حيث بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 3745 جنيها للبيع، و3730 جنيها للشراء.

سعر الذهب اليوم

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الذهب اليوم، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن “31.1 جرام” كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم نحو 4280 جنيها للبيع، و4262.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

وبلغ سعر الذهب عيار 22 اليوم نحو 3923.25 جنيه للبيع، و3907.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

ووصل سعر الذهب عيار 21 اليوم إلى 3745 جنيها للبيع، و3730 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

كما سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم نحو 3210 جنيهات للبيع، و3197.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

كما بلغ سعر الذهب عيار 14 اليوم نحو 2496.75 جنيه للبيع، و2486.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

كما وصل سعر الذهب عيار 12 اليوم إلى 2140 جنيها للبيع، و2131.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

وسجل سعر الذهب عيار 9 اليوم نحو 1605 جنيهات للبيع، و1598.5 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه اليوم إلى 29960 جنيها للبيع، و29840 جنيها للشراء.

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب اليوم نحو 2648.7 دولار للبيع، و2648.43 دولار للشراء.