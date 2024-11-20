صدمة لـ علي ماهر قبل مواجهة الزمالك في الدوري - أخبار كلمتك

صدمة لـ علي ماهر قبل مواجهة الزمالك في الدوري - أخبار كلمتك

الزمالك يتفق مع زيزو على تجديد التعاقد - أخبار كلمتك

الزمالك يتفق مع زيزو على تجديد التعاقد - أخبار كلمتك

غرفة الصناعات الغذائية تُطلق برنامجًا تدريبيًا متخصصًا لسلامة الغذاء - أخبار كلمتك

غرفة الصناعات الغذائية تُطلق برنامجًا تدريبيًا متخصصًا لسلامة الغذاء - أخبار كلمتك

يبدأ من 28 جنيها، تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم الأربعاء - أخبار كلمتك

يبدأ من 28 جنيها، تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم الأربعاء - أخبار كلمتك

تراجع أسعار الذهب بضغط من الدولار وترقب تطورات الحرب الروسية الأوكرانية - أخبار كلمتك

تراجع أسعار الذهب بضغط من الدولار وترقب تطورات الحرب الروسية الأوكرانية - أخبار كلمتك

مارفل تمنح الجمهور نظرة رسمية من أحداث مسلسل Daredevil: Born Again - أخبار كلمتك

مارفل تمنح الجمهور نظرة رسمية من أحداث مسلسل Daredevil: Born Again - أخبار كلمتك

"التموين " تشارك بخمس سيارات سلعية في مبادرة بداية جديدة بالمنيا - أخبار كلمتك

"التموين " تشارك بخمس سيارات سلعية في مبادرة بداية جديدة بالمنيا - أخبار كلمتك

وزيرة البيئة تدعم رواد الأعمال الشباب في مكافحة تغير المناخ (صور) - أخبار كلمتك

وزيرة البيئة تدعم رواد الأعمال الشباب في مكافحة تغير المناخ (صور) - أخبار كلمتك

عيدروس الزبيدي يناقش التعاون الثنائي مع هذه الدولة الجنوبية للتصدي لهجمات الحوثيين - أخبار كلمتك

عيدروس الزبيدي يناقش التعاون الثنائي مع هذه الدولة الجنوبية للتصدي لهجمات الحوثيين - أخبار كلمتك

توتر في مأرب عقب ارتكاب قيادي حوثي جريمة مروعة - أخبار كلمتك

توتر في مأرب عقب ارتكاب قيادي حوثي جريمة مروعة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

تراجع مرتقب لمنتخب مصر في تصنيف الفيفا بسبب كاب فيردي وبوتسوانا - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
تراجع مرتقب لمنتخب مصر في تصنيف الفيفا بسبب كاب فيردي وبوتسوانا - أخبار كلمتك

تراجع مرتقب لمنتخب مصر في تصنيف الفيفا بسبب كاب فيردي وبوتسوانا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 02:04 مساءً - تعرض منتخب مصر بقيادة المدير الفني حسام حسن، لتعثر بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله في مباراتي تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025 أمام كاب فيردي وبوتسوانا.

تراجع منتخب مصر في تصنيف الفيفا 

ومن المنتظر أن يتراجع ترتيب منتخب مصر 3 مراكز في تصنيف الفيفا القادم المنتظر ظهوره يوم الخميس الموافق 28 نوفمبر الحالي.

وبعد تعادل الفراعنة في مباراتين متتاليتين يقترب المنتخب من احتلال المركز الـ 33 في تصنيف الفيفا بعد أن احتل المركز 30 في آخر تصنيف. 

وأسدل الستار على تصفيات أمم أفريقيا 2025 في المجموعات الـ 12 بعد انتهاء الجولة السادسة والأخيرة.

ترتيب مجموعات تصفيات أمم أفريقيا 2025

واختتمت مباريات تصفيات أمم أفريقيا 2025 مساء الثلاثاء والتي شهدت اكتمال عقد المنتخبات المتأهلة للكان.

وجاء ترتيب مجموعات أمم أفريقيا كالتالي: 

ترتيب مجموعة تونس في تصفيات أمم أفريقيا - المجموعة الأولي


1- منتخب جزر القمر 12 نقطة.

2- منتخب تونس 10 نقاط.

3- منتخب جامبيا 8 نقاط.

4- منتخب مدغشقر نقطتين.

eeb99a4902.jpg

ترتيب مجموعة المغرب في تصفيات كأس أفريقيا - المجموعة الثانية 


1- منتخب المغرب 18 نقطة.

2- منتخب الجابون 10 نقاط.

3- منتخب ليسوتو 4 نقاط.

4- منتخب جمهورية أفريقيا الوسطى 3 نقاط.

 

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات أمم أفريقيا  - المجموعة الثالثة 


1- منتخب مصر 14 نقطة

2- منتخب بوتسوانا 8 نقاط

3- منتخب موريتانيا 7 نقاط

4- منتخب الرأس الأخضر 4 نقاط
 

f5e7a9a1c8.jpg

ترتيب مجموعة ليبيا في تصفيات أمم أفريقيا - المجموعة الرابعة 


1- منتخب نيجيريا 11 نقطة.

2- منتخب بنين 8 نقاط.

3- منتخب رواندا 8 نقاط.

4- منتخب ليبيا 5 نقاط.


ترتيب مجموعة منتخب الجزائر في تصفيات أمم أفريقيا - المجموعة الخامسة 


1- منتخب الجزائر 16 نقطة.

2- منتخب غينيا الاستوائية 8 نقاط.

3- منتخب توجو 5 نقاط.

4- منتخب ليبيريا 4 نقاط.

5869ba5062.jpg

ترتيب مجموعة السودان في تصفيات كأس أمم أفريقيا - المجموعة السادسة 


1- منتخب أنجولا 14 نقطة.

2- منتخب السودان 8 نقاط.

3- منتخب النيجر 7 نقاط.

4- منتخب غانا 3 نقاط.

ترتيب مجموعة كوت ديفوار في تصفيات أمم أفريقيا - المجموعة السابعة


1- منتخب زامبيا 13 نقطة.

2- منتخب كوت ديفوار 12 نقطة.

3- منتخب سيراليون 5 نقاط.

4- منتخب تشاد 3 نقاط.

4aafcdad67.jpg

ترتيب المجموعة الثامنة في تصفيات أمم أفريقيا 


1- منتخب الكونغو الديمقراطية 12 نقطة.

2- منتخب تنزانيا 10 نقاط.

3- منتخب غينيا 9 نقاط.

4- منتخب إثيوبيا 4 نقاط.


ترتيب المجموعة التاسعة في تصفيات أمم أفريقيا 


1- منتخب مالي 14 نقطة.

2- منتخب موزمبيق 11 نقطة.

3- منتخب غينيا بيساو 5 نقاط.

4- منتخب إسواتيني نقطتين.

 

62aeaa3cd6.jpg

ترتيب المجموعة العاشرة في تصفيات أمم أفريقيا 


1- منتخب الكاميرون 14 نقطة.

2- منتخب زيمبابوي 9 نقاط.

3- منتخب كينيا 6 نقاط.

4- منتخب ناميبيا نقطتين.

 

ترتيب المجموعة الـ 11 في تصفيات أمم أفريقيا 


1- منتخب جنوب أفريقيا 14 نقطة.

2- منتخب أوغندا 13 نقطة.

3- منتخب الكونغو 4 نقاط.

4- منتخب جنوب السودان 3 نقاط.

4cefa68e7c.jpg

ترتيب المجموعة الـ 12 في تصفيات أمم أفريقيا 


1- منتخب السنغال 16 نقطة.

2- منتخب بوركينا فاسو 10 نقاط.

3- منتخب بوروندي 4 نقاط.

4- منتخب مالاوي 4 نقاط.

ونجح منتخب واحد فقط من تحقيق العلامة الكاملة في تصفيات أمم أفريقيا 2025.

وحصد منتخب المغرب العلامة الكاملة في تصفيات أمم أفريقيا 2025 بتحقيق الفوز في 6 لقاءات وجمع الـ 18 نقطة بعد انتهاء ماراثون التصفيات.

وعلى صعيد متصل تمكنت 9 منتخبات من إنهاء التصفيات بدون خسارة أي مباراة وهي منتخبات: جزر القمر والمغرب ومصر والجزائر وأنجولا ومالي والكاميرون وجنوب إفريقيا والسنغال.

ويعد منتخب غانا أكبر مفاجآت البطولة بعد خروجه من التصفيات وفشله في التأهل إلى الكان المقبلة وهو ما شكل علامة استفهام كبيرة حول هذا الفريق الكبير.

وفشلت غانا، بطلة إفريقيا أربع مرات، في التأهل للنهائيات في كبرى مفاجآت التصفيات.

منتخبات لم تعرف طعم الفوز


وخلال الجولات الستة للتصفيات لم ينجح 5 منتخبات في تحقيق أي فوز وعلى رأسهم منتخب غانا، حيث ضمت القائمة كلا من: (مدغشقر وغانا وتشاد وإيسواتيني وناميبيا).

قائمة المتأهلين لأمم أفريقيا 2025


المغرب - المستضيف
بوركينا فاسو
الكاميرون
الجزائر
الكونغو الديموقراطية
السنغال
مصر
أنجولا
غينيا الاستوائية
ساحل العاج
أوغندا
جنوب أفريقيا
الجابون
نيجيريا 
تونس
زيمبابوي 
زامبيا
مالي
جزر القمر
بنين
السودان
تنزانيا
بتسوانا

موزمبيق 

 

 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

بعشرة لاعبين، الإكوادور تباغت كولومبيا بهدف قاتل بتصفيات كأس العالم 2026 (فيديو) - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق