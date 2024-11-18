تصفيات أمم أفريقيا، جزر القمر يخطف الصدارة من تونس بالفوز على مدغشقر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 11:19 مساءً - تصفيات أمم أفريقيا، فاز منتخب جزر القمر على نظيره مدغشقر، بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما على الملعب الكبير بالحسيمة في المغرب، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات أمم أفريقيا 2025.

انحصر اللعب في وسط الملعب أغلب فترات الشوط دون خطورة حقيقية على المرميين، خاصة أن المباراة تعد تحصيل حاصل بعد تأهل منتخب جزر القمر منذ الجولة الماضية بالفوز على جامبيا، فيما فقد منتخب مدغشقر فرصة التأهل بعدما تجمد رصيده عند نقطتين في المركز الأخير.

ومع بداية الشوط الثاني، أحرز منتخب جزر القمر هدفه الأول في الدقيقة 48 عن طريق ياسين برهاني، ليخطف منتخب جزر القمر فوزا يرفع به رصيده إلى 12 نقطة ويخطف صدارة المجموعة من منتخب تونس صاحب المركز الثاني، فيما تجمد رصيد مدغشقر عند نقطتين في المركز الأخير.

وكان منتخب جزر القمر فاز على نظيره جامبيا بنتيجة 2ـ1 في المباراة الماضية التي جمعت بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025.

وتقدم منتخب جامبيا في الدقيقة 17 عن طريق موسي بارو، ثم تعادل رفيقي سعيد لجزر القمر في الدقيقة 25.

وسجل ماوليدا هدف الفوز لصالح منتخب جزر القمر في الدقيقة 90 من اللقاء.

تونس تفوز على مدغشقر

فيما فاز منتخب تونس على نظيره مدغشقر بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعتهما على ملعب لوفتوس فيرسفيلد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات أمم أفريقيا 2025.

سجل ثلاثية تونس كل من حمزة رفيعة وسيف الله لطيف وعلي العابدي في الدقائق 5 و39 و+93، فيما سجل هدفي مدغشقر حارس تونس أمان الله مميش بالخطأ في مرماه بالدقيقة 20 وإبراهيم صموئيل أمادا في الدقيقة 45.

جدير بالذكر أن اللاعب التونسي وجدي كشريدة ظهير أيمن تونس تعرض للطرد المباشر في الدقيقة 90 بعد تدخل عنيف على لاعب منتخب مدغشقر.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا