الرياضة - 10:31 - حالة الطقس وأماكن سقوط الأمطار غدا الثلاثاء.. 3 ظواهر جوية تضرب البلاد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 18 نوفمبر 2024 10:31 مساءً - الطقس.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة غدا الثلاثاء 19 نوفمبر 2024، لافتة إلى أن الطقسالمعتدل سيكون السائد وقت النهار.

الطقس في مصر

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حالة الطقس غدا

أكدت الأرصاد الجوية أن غدا الثلاثاء، سيسوده طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وفي وقت الليل سيكون الطقس المائل للبرودة سائدا على كافة الأنحاء.

الظواهر الجوية في طقس الغد

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تكون هناك شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وذكر الخبراء ضمن توقعاتهم احتمالية سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وخفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

وقال خبراء الأرصاد، إن حالة البحر المتوسط ستكون معتدلة وارتفاع الموج فيه سيتراوح بين 1.5: 2 متر، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء 28 مايو 2024 المدن/ المحافظات العظمى الصغرى القاهرة 24 17 العاصمة الإدارية 24 14 6 أكتوبر 25 14 بنها 24 16 دمنهور 23 16 المنصورة 24 13 الزقازيق 23 15 شبين الكوم 23 16 طنطا 23 18 دمياط 24 17 بورسعيد 25 16 الإسماعيلية 25 14 السويس 24 13 العريش 24 13 رفح 23 13 رأس سدر 27 17 نخل 24 9 كاترين 19 7 الطور 26 16 طابا 24 15 شرم الشيخ 28 19 الإسكندرية 23 15 العلمين الجديدة 22 15 مطروح 22 13 السلوم 20 13 سيوة 23 12 رأس غارب 27 18 الغردقة 29 18 سفاجا 28 18 الأقصر 28 14 أسوان 28 15 الوادي الجديد 28 12 أبو سمبل 27 15