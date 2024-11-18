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الرياضة - 10:31 - حالة الطقس وأماكن سقوط الأمطار غدا الثلاثاء.. 3 ظواهر جوية تضرب البلاد - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:31 - حالة الطقس وأماكن سقوط الأمطار غدا الثلاثاء.. 3 ظواهر جوية تضرب البلاد - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:31 - حالة الطقس وأماكن سقوط الأمطار غدا الثلاثاء.. 3 ظواهر جوية تضرب البلاد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 18 نوفمبر 2024 10:31 مساءً - الطقس.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة غدا الثلاثاء 19 نوفمبر 2024، لافتة إلى أن الطقسالمعتدل سيكون السائد وقت النهار.

الطقس في مصر

وتوفر الأسبوع لمتابعيها كل ما يخصالطقس في مصر وذلك من خلال خدمة متقدمة تتيحها لمتابعيها في جميع المجالات، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

الطقس

حالة الطقس غدا

أكدت الأرصاد الجوية أن غدا الثلاثاء، سيسوده طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وفي وقت الليل سيكون الطقس المائل للبرودة سائدا على كافة الأنحاء.

الطقس في القاهرة

الظواهر الجوية في طقس الغد

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تكون هناك شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وذكر الخبراء ضمن توقعاتهم احتمالية سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وخفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة.

حالة الطقس

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

وقال خبراء الأرصاد، إن حالة البحر المتوسط ستكون معتدلة وارتفاع الموج فيه سيتراوح بين 1.5: 2 متر، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

حالة الطقس

درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء 28 مايو 2024
المدن/ المحافظات العظمى الصغرى
القاهرة 24 17
العاصمة الإدارية 24 14
6 أكتوبر 25 14
بنها 24 16
دمنهور 23 16
المنصورة 24 13
الزقازيق 23 15
شبين الكوم 23 16
طنطا 23 18
دمياط 24 17
بورسعيد 25 16
الإسماعيلية 25 14
السويس 24 13
العريش 24 13
رفح 23 13
رأس سدر 27 17
نخل 24 9
كاترين 19 7
الطور 26 16
طابا 24 15
شرم الشيخ 28 19
الإسكندرية 23 15
العلمين الجديدة 22 15
مطروح 22 13
السلوم 20 13
سيوة 23 12
رأس غارب 27 18
الغردقة 29 18
سفاجا 28 18
الأقصر 28 14
أسوان 28 15
الوادي الجديد 28 12
أبو سمبل 27 15

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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