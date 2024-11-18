الرياضة - 10:15 - القائمة الكاملة للمرشحين لجوائز الاتحاد الإفريقي 2024.. تواجد مصري قوي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 18 نوفمبر 2024 10:15 مساءً - ينافس المغربي الدولي أشرف حكيمي بقوة على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا للعام الثاني على التوالي بعد دخوله القائمة المختصرة للمرشحين، التي أعلن عنها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم الاثنين.

ويتنافس حكيمي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي مع الغيني سيرهو جيراسي مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني والإيفواري سيمون ادينجرا لاعب برايتون الإنجليزي والنيجيري اديمولا لوكمان لاعب اتالانتا الإيطالي والجنوبي إفريقي رونين ويليامز حارس مرمى صنز داونز على الجائزة.

وسيتم الكشف عن هوية الفائزين بجوائز الأفضل في إفريقيا لعام 2024، خلال حفل الكاف في مراكش المغربية يوم 16 ديسمبر المقبل.

جائزة أفضل لاعب شاب في إفريقيا

وكشف كاف عن القائمة المختصرة لجائزة أفضل لاعب شاب، والتي ضمت الإيفواري كريم كوناتي لاعب ريد بول سالزبورج النمساوي والمغربي إلياس بن صغير لاعب موناكو الفرنسي والإيفواري عمر دياكيتي لاعب رين الفرنسي والجامبي يانكوبا مينتيه لاعب برايتون الإنجليزي والسنغالي لامين كامارا لاعب موناكو الفرنسي.

جائزة أفضل مدرب في إفريقيا

كما أعلن كاف عن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل مدرب في القارة السمراء في عام 2024.

وضمت القائمة التي نشرها "كاف" عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، خمسة مدربين هم السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، والفرنسي سيباستيان ديسابر مدرب منتخب الكونغو الديمقراطية، والإيفواري إيميرس فاي مدرب منتخب كوت ديفوار، والبلجيكي هوجو بروس مدرب جنوب أفريقيا والبرتغالي بيدرو جونكالفيس مدرب أنجولا.

ونجح إيميرس فاي في التتويج مع منتخب بلاده بلقب كأس أمم أفريقيا التي أقيمت أوائل العام الجاري في كوت ديفوار، وذلك رغم كونه مدربا مؤقتا عقب إقالة الفرنسي جان لويس جاسكيه بسبب الأداء السيء للفريق في دور المجموعات.

من جانبه، حقق السويسري كولر لقب دوري أبطال إفريقيا مع الأهلي للمرة الثانية على التوالي، بالإضافة إلى وصول الفريق إلى الدور قبل النهائي من بطولة كأس "إنتر كونتننتال" للأندية بعد الفوز على العين الإماراتي بطل آسيا، كما حافظ الفريق على لقب الدوري المحلي.

وترشح البلجيكي هوجو بروس، مدرب جنوب إفريقيا، للفوز بالجائزة، بعدما قاد الفريق للحصول على المركز الثالث في بطولة أمم أفريقيا الأخيرة، فيما تواجد الفرنسي سيباستيان ديسابر مدرب الكونغو الديمقراطية في القائمة، بعد حصوله على المركز الرابع في البطولة ذاتها.

وقاد جونكالفيس منتخب أنجولا لمشوار رائع في بطولة أمم إفريقيا الأخيرة بكوت ديفوار، حيث وصل الفريق إلى دور الثمانية قبل الخسارة أمام نيجيريا بهدف نظيف.

جائزة أفضل لاعب في إفريقيا

ويتنافس الثلاثي المصري حسين الشحات ومصطفى شوبير وأحمد سيد زيزو على جائزة أفضل لاعب داخل أفريقيا، وفقا للقائمة المختصرة التي أعلنها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

وستكون المنافسة قوية بين الشحات لاعب الأهلي وزميله حارس المرمى الشاب مصطفى شوبير وزيزو لاعب الزمالك على الجائزة، حيث تضم قائمة المرشحين أيضا كل من رونوين ويليامز حارس مرمى صن داونز الجنوب أفريقي و إيسوفو دايو لاعب نهضة بركان المغربي.

جائزة أفضل حارس في إفريقيا

كما يتنافس مصطفى شوبير نجل الحارس السابق لمنتخب مصر أحمد شوبير، على جائزة أفضل حارس في إفريقيا رفقة الإيفواري يحيي فوفانا حارس مرمى انجيه الفرنسي والكاميروني أندري أونانا حارس مانشستر يونايتد الإنجليزي ورونين ويليامز حارس صن داونز والنيجيري ستانلي نوابيلي حارس تشيبا يونايتد.

وواصلت كرة القدم المصرية سطوتها على القوائم المختصرة للمرشحين لجوائز الأفضل لعام 2024، حيث يتنافس الأهلي والزمالك على جائزة أفضل ناد.

كما تضم قائمة الأندية المرشحة لجائزة الأفضل في إفريقيا، نهضة بركان المغربي والترجي التونسي وصن داونز.

وتضم قائمة المرشحين لجائزة أفضل منتخب إفريقي، نيجيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا.