تصفيات أمم أفريقيا، الجابون وأفريقيا الوسطى يتعادلان سلبيا في الشوط الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 10:14 مساءً - تعادل منتخب الجابون مع نظيره منتخب أفريقيا الوسطى سلبيا في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما في الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025.

الجابون يخسر من المغرب بخماسية

فيما فاز منتخب المغرب على مضيفه الجابون بنتيجة 5-1، في المباراة التي جرت مساء الجمعة الماضي، على ملعب دانجوندجي، في الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025.

سجل دينيس بوانجا هدف الجابون في الدقيقة 4، بينما أحرز أهداف منتخب المغرب، جمال حركاس في الدقيقة 17، إبراهيم دياز هدفين في الدقيقتين 20 و23، يوسف النصيري في الدقيقة 81، إسماعيل الصيباري في الدقيقة 90.

وظهر منتخب المغرب بالقوة الضاربة أمام الجابون، حيث يتقدم التشكيل إبراهيم دياز لاعب ريال مدريد، العائد من الإصابة بعد غيابه عن معسكر أكتوبر.

تشكيل منتخب المغرب أمام الجابون

وضم تشكيل المغرب لمباراة الجابون، كل من:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: أشرف حكيمي - نصير مزراوي - جمال الدين حركاس - نايف أكرد.

خط الوسط: سفيان أمرابط - عز الدين أوناحي - إلياس بن الصغير.

خط الهجوم: إبراهيم دياز- أيوب الكعبي - عبد الصمد الزلزولي.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا