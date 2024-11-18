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تصفيات أمم إفريقيا، تونس تتأخر أمم جامبيا 0/1 بالشوط الأول - أخبار كلمتك

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تصفيات أمم إفريقيا، تونس تتأخر أمم جامبيا 0/1 بالشوط الأول - أخبار كلمتك

تصفيات أمم إفريقيا، تونس تتأخر أمم جامبيا 0/1 بالشوط الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 10:14 مساءً - تصفيات أمم إفريقيا، تقدم منتخب جامبيا علي نظيره التونسي بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين اليوم الاثنين، على ملعب “حمادي العقربي برادس”  ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات أمم أفريقيا 2025 المقرر أن تقام بالمغرب.

وأحرز عبدولي سيساي في الدقيقة 17 هدف التقدم لمنتخب جامبيا في شباك المنتخب التونسي. 

ويتواجد منتخب تونس في المجموعة الأولي رفقة كل من، جامبيا، جزر القمر، مدغشقر. 

 

تشكيل منتخب تونس ضد جامبيا في تصفيات أمم أفريقيا 

 

حراسة المرمى: أيمن داهمن.

خط الدفاع: محمود غربال – ياسين مرياح – علاء غرام – علي العابدي.

خط الوسط: عيسى العيدوني -  محمد علي بن رمضان – إدريس الميزوني.

خط الهجوم: سيف الله لطيف – ربيع الحمري – حازم المستوري.

 

ترتيب المجموعة الأولى في تصفيات أمم أفريقيا


 منتخب تونس: 10 نقطة.

 منتخب جزر القمر: 9 نقاط.

 منتخب جامبيا: 5 نقاط.

 منتخب مدغشقر: نقطتين.

 

موعد مباراة تونس وجامبيا في تصفيات أمم أفريقيا

وتنطلق مباراة تونس وجامبيا، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب «حمادي لعقربي»، في مدينة رادس، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة مباريات تصفيات أمم أفريقيا 2025

القنوات الناقلة لمباراة تونس وجامبيا في تصفيات أمم أفريقيا


وتبث مباراة تونس وجامبيا في الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية عبر شاشة شبكة قنوات بي إن سبورتس، وبالأخص عبر قناة beIN SPORTS HD 2.


 

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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