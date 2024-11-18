إعلام عبري: إصابة 4 أشخاص جراء الرشقة الصاروخية الأخيرة على تل أبيب - أخبار كلمتك

إعلام عبري: إصابة 4 أشخاص جراء الرشقة الصاروخية الأخيرة على تل أبيب - أخبار كلمتك

أنباء أولية عن تحطم حافلة قرب تل أبيب في قصف صاروخي من لبنان - أخبار كلمتك

أنباء أولية عن تحطم حافلة قرب تل أبيب في قصف صاروخي من لبنان - أخبار كلمتك

تفاصيل جديدة بشأن قضية اغتصاب وقتل رجل لإبن أخته - أخبار كلمتك

تفاصيل جديدة بشأن قضية اغتصاب وقتل رجل لإبن أخته - أخبار كلمتك

الكشف بانه يسب الرب.. مدرب منتخب اليمن كاد يدخل السجن لهذا السبب - أخبار كلمتك

الكشف بانه يسب الرب.. مدرب منتخب اليمن كاد يدخل السجن لهذا السبب - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد تصدرها التريند.. هدى المفتي بـ «البشكير» في أحدث ظهور - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد تصدرها التريند.. هدى المفتي بـ «البشكير» في أحدث ظهور - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف يكلف بتخصيص مقر لنقابة القراء في القاهرة - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف يكلف بتخصيص مقر لنقابة القراء في القاهرة - أخبار كلمتك

بترومنت توقع اتفاقية تعاون مع "ديجيتك" لتعزيز التحول الرقمي بقطاع البترول - أخبار كلمتك

بترومنت توقع اتفاقية تعاون مع "ديجيتك" لتعزيز التحول الرقمي بقطاع البترول - أخبار كلمتك

السيسي يشارك في جلسة إصلاح الحوكمة ضمن فعاليات قمة مجموعة العشرين - أخبار كلمتك

السيسي يشارك في جلسة إصلاح الحوكمة ضمن فعاليات قمة مجموعة العشرين - أخبار كلمتك

طاقم حكام جامبي يدير مباراة منتخب مصر ضد بتسوانا - أخبار كلمتك

طاقم حكام جامبي يدير مباراة منتخب مصر ضد بتسوانا - أخبار كلمتك

إطلاق صواريخ تجاه تل أبيب وانقطاع الكهرباء في بعض المناطق - أخبار كلمتك

إطلاق صواريخ تجاه تل أبيب وانقطاع الكهرباء في بعض المناطق - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 09:13 - الخارجية الأمريكية تفرض عقوبات على 33 كيانا وفردا إسرائيليا - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 09:13 - الخارجية الأمريكية تفرض عقوبات على 33 كيانا وفردا إسرائيليا - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:13 - الخارجية الأمريكية تفرض عقوبات على 33 كيانا وفردا إسرائيليا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 18 نوفمبر 2024 09:13 مساءً - قالت الخارجية الأمريكية، إنها فرضت حتى الآن عقوبات على 33 كيانا وفردا إسرائيليا بسبب العنف في الضفة الغربية، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية.

وأضافت الخارجية الأمريكية، أنها فرضت عقوبات على مؤسسة إسرائيلية استيطانية وعدد من الأفراد تدعم العنف ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وشددت الخارجية الأمريكية، أنه على إسرائيل بذل المزيد لمنع العنف في الضفة الغربية، مردفة: "سنواصل اتخاذ إجراءاتنا الخاصة للحد من العنف في الضفة الغربية".

وتابعت: لدينا زيارات لعدد من الشخصيات الأمريكية للشرق الأوسط لكن ليس لدينا شيء لنعلنه حتى الآن بشأن لبنان، مضيفة: نتواصل مع المسؤولين في لبنان من أجل التوصل لوقف إطلاق النار.. ولا نريد الخوض في تفاصيل التفاوض بشأن وقف إطلاق النار في لبنان لعدم إفساد العملية التفاوضية.

اقرأ أيضاً
نتائج الانتخابات تحدد مسار السياسة الخارجية الأمريكية.. 5 ملفات شائكة تنتظر الحسم

الخارجية الأمريكية: عواقب تنتظر إسرائيل حال تنفيذ تشريع حظر عمل الأونروا

الخارجية الأمريكية: واشنطن لا تدعم استهداف إسرائيل لمنشآت نووية إيرانية

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

عمرو مصيلحي: لا يوجد مجاملة مطلقا والمنافسة شريفة في كرة السلة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق