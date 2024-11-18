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تصفيات أمم إفريقيا، منتخب النيجر يفوز على نظيره الغاني 1/2 ويفشل في التأهل - أخبار كلمتك

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تصفيات أمم إفريقيا، منتخب النيجر يفوز على نظيره الغاني 1/2 ويفشل في التأهل - أخبار كلمتك

تصفيات أمم إفريقيا، منتخب النيجر يفوز على نظيره الغاني 1/2 ويفشل في التأهل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 08:39 مساءً - تصفيات كأس الأمم الإفريقية، فاز منتخب النيجر على منتخب غانا بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة السادسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025 على ملعب أكرا الرياضي.

 

مباراة غانا ضد النيجر   

أحرز هدفي منتخب النيجر اوسيني باداماسي وعمر ساكو في الدقيقة 22 و90 وأحرز هدف غانا جيري في الدقيقة 67.

 

تشكيل منتخب غانا

 ويدخل منتخب غانا اللقاء بتشكيل مكون من:  

حراسة المرمى: نورالدين.  

الدفاع: أفول – سيمبسون – أدجي – ييجبي – شيندلر.  

الوسط: سليمانا – فرانسيس – نوواما.  

الهجوم: قدوس – كونجسدورفر.     

ويجلس على مقاعد البدلاء: أتي زيجي – مامودو قمرالدين – فورسون – أفريي – بوكاري – وولاكوت – أووسو – أنتوي – بايدو.    

تشكيل منتخب النيجر

 بينما يدخل منتخب النيجر بتشكيل مكون من:  

حراسة المرمى: تانجا.  

الدفاع: الحسان – ساكو – كاتاكوري – جاربا.  

الوسط: موسى – هاينيكوي – محمد – باداماسي – أموستافى.  

الهجوم: سوساه.  

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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