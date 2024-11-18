الشناوي يخوض تدريبه الأول مع الأهلي بعد مغادرة المنتخب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 08:34 مساءً - ظهر محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، ومنتخب مصر على ملعب مختار التتش بمقر النادي الأهلي في الجزيرة.

وخاض الشناوي مرانا قويا في الجمانيزيوم الخاص بالفريق بعد خروجه من معسكر المنتخب المصري بعد التعادل أمام كاب فيردي نظرا لعدم مشاركته في مباراة الغد أمام بتسوانا في تصفيات أمم إفريقيا نظرا لإيقافه لتراكم الإنذارات.

وكان الشناوي تعمد الحصول على إنذار في مباراة كاب فيردي بطلب من الجهاز الفني للمنتخب ليشارك بعد مباراة بتسوانا مع المنتخب برصيد خالي من الإنذارات.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة الثامنة.

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة الاتحاد السكندري

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أكرم توفيق - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - يحيى عطية الله

الوسط: مروان عطية - أحمد نبيل كوكا - إمام عاشور

الهجوم: طاهر محمد طاهر - حسين الشحات - وسام ابو على

يتواصل مسئولو النادي الأهلي مع المغربي يحيى عطية الله لاعب الفريق المتواجد رفقة منتخب بلاده حاليًّا فى معسكره المغلق استعدادًا لمواجهة ليسوتو فى تصفيات أمم أفريقيا من أجل تنسيق موعد عودته إلى القاهرة استعدادًا لمباراة الاتحاد السكندري الجمعة المقبل.

موعد مباراة الاهلي المقبلة في الدوري والقناة الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي نظيره فريق الاتحاد السكندري يوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر الجاري في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري المصري الممتاز.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم تحضيراته على ملعب التتش بالجزيرة استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري.

ويمتلك الأهلي 6 نقاط في جدول الترتيب بالدوري بعد الفوز فى اول جولتين على حساب سيراميكا كليوباترا وزد فى إطار منافسات دوري نايل.

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