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الرياضة - 07:49 - سعر الذهب الآن.. الأصفر يصعد في مساء التعاملات - أخبار كلمتك

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الرياضة - 07:49 - سعر الذهب الآن.. الأصفر يصعد في مساء التعاملات - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:49 - سعر الذهب الآن.. الأصفر يصعد في مساء التعاملات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 18 نوفمبر 2024 07:49 مساءً - سعر الذهب.. ارتفع سعر الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم الاثنين 18 نوفمبر 2024، فسجل سعر الذهب عيار 21 في منتصف التعاملات اليوم، نحو 3550 جنيها للبيع، بينما سجل سعر الذهب في مساء التعاملات نحو 3625 جنيها للبيع، وسجلة الأوقية الذهبية عالميا نحو 2611.22 دولار.

سعر الذهب في مصر

وتوفر الأسبوع لمتابعيها كل ما يخص سعر الذهب في مصر، ويمكنكم متابعة التحديثات باستمرار من خلال الضغط على هذا الرابـــــــط.

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 18 نوفمبر 2024
سعر الذهب بيع شراء
عيار 24 4142.75 جنيه 4125.75 جنيه
عيار 22 3797.5 جنيها 3782 جنيه
عيار 21 3625 جنيها 3610 جنيها
عيار 18 3107.25 جنيه 3094.25 جنيه
عيار 14 2416.75 جنيه 2406.75 جنيه
عيار 12 2071.5 جنيه 2062.75 جنيه
عيار 9 1553.5 جنيه 1547.25 جنيه

سعر الذهب في سوق الصاغة المصري

سعر الذهب عيار 24

ارتفع سعر الذهب عيار 24 ليسجل سعر البيع 4جنيه 142.75 للبيع.

وعلا سعر الذهب عيار 24 ليسجل سعر الشراء 4125.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

زاد سعر الذهب عيار 22 ليسجل سعر البيع 3797.5 جنيه للبيع.

صعد سعر الذهب عيار 22 ليسجل سعر الشراء 3782 جنيها للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21

هيمن الصعود على سعر الذهب عيار 21 ليسجل سعر البيع 3625 جنيها للبيع.

سيطر الارتفاع على سعر الذهب عيار 21 ليسجل سعر الشراء 3610 جنيهات للشراء.

سعر الذهب عيار 18

حلق في سماء الارتفاع سعر الذهب عيار 18 ليسجل سعر البيع 3107.25 جنيه للبيع.

حمل صاروخ الارتفاع سعر الذهب عيار 18 ليسجل سعر الشراء 3094.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 14

علا سعر الذهب عيار 14 ليسجل سعر البيع 2416.75 جنيه للبيع.

زاد سعر الذهب عيار 14 ليسجل سعر الشراء 2406.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

صعد سعر الذهب عيار 12 ليسجل سعر البيع 2071.5 جنيه للبيع.

ارتفع سعر الذهب عيار 12 ليسجل سعر الشراء 2062.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

سجل سعر الذهب عيار 9 للبيع نحو 1553.5 جنيه للبيع.

سجل سعر الذهب عيار 9 للشراء نحو 1547.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب للبيع نحو 29000 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب للشراء نحو 28880 جنيها للشراء.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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