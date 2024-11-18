إعلام عبري: إصابة 4 أشخاص جراء الرشقة الصاروخية الأخيرة على تل أبيب - أخبار كلمتك

إعلام عبري: إصابة 4 أشخاص جراء الرشقة الصاروخية الأخيرة على تل أبيب - أخبار كلمتك

أنباء أولية عن تحطم حافلة قرب تل أبيب في قصف صاروخي من لبنان - أخبار كلمتك

أنباء أولية عن تحطم حافلة قرب تل أبيب في قصف صاروخي من لبنان - أخبار كلمتك

تفاصيل جديدة بشأن قضية اغتصاب وقتل رجل لإبن أخته - أخبار كلمتك

تفاصيل جديدة بشأن قضية اغتصاب وقتل رجل لإبن أخته - أخبار كلمتك

الكشف بانه يسب الرب.. مدرب منتخب اليمن كاد يدخل السجن لهذا السبب - أخبار كلمتك

الكشف بانه يسب الرب.. مدرب منتخب اليمن كاد يدخل السجن لهذا السبب - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد تصدرها التريند.. هدى المفتي بـ «البشكير» في أحدث ظهور - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد تصدرها التريند.. هدى المفتي بـ «البشكير» في أحدث ظهور - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف يكلف بتخصيص مقر لنقابة القراء في القاهرة - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف يكلف بتخصيص مقر لنقابة القراء في القاهرة - أخبار كلمتك

بترومنت توقع اتفاقية تعاون مع "ديجيتك" لتعزيز التحول الرقمي بقطاع البترول - أخبار كلمتك

بترومنت توقع اتفاقية تعاون مع "ديجيتك" لتعزيز التحول الرقمي بقطاع البترول - أخبار كلمتك

السيسي يشارك في جلسة إصلاح الحوكمة ضمن فعاليات قمة مجموعة العشرين - أخبار كلمتك

السيسي يشارك في جلسة إصلاح الحوكمة ضمن فعاليات قمة مجموعة العشرين - أخبار كلمتك

طاقم حكام جامبي يدير مباراة منتخب مصر ضد بتسوانا - أخبار كلمتك

طاقم حكام جامبي يدير مباراة منتخب مصر ضد بتسوانا - أخبار كلمتك

إطلاق صواريخ تجاه تل أبيب وانقطاع الكهرباء في بعض المناطق - أخبار كلمتك

إطلاق صواريخ تجاه تل أبيب وانقطاع الكهرباء في بعض المناطق - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 07:49 - قبل تخفيضها خلال 2025.. «مورجان ستانلي» يتوقع تثبيت الفائدة في المركزي المصري - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 07:49 - قبل تخفيضها خلال 2025.. «مورجان ستانلي» يتوقع تثبيت الفائدة في المركزي المصري - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:49 - قبل تخفيضها خلال 2025.. «مورجان ستانلي» يتوقع تثبيت الفائدة في المركزي المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 18 نوفمبر 2024 07:49 مساءً - رجح بنك مورجان ستانلي الأمريكي استمرار «المركزي المصري» في تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، على أن يغير البنك سياسته بالخفض التدريجي في الربع الأول من العام 2025، ذلك بالتزامن مع تباطؤ معدل التضخم في شهر فبراير المقبل.

وبحسب التقرير الصادر من «مورجان ستانلي»، من المتوقع أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 10% خلال العام 2025، ليسجل سعر الإيداع 17.25% والإقراض 18.25%، مقارنة بمستويات حالية عند 27.25% و28.25% على الترتيب.

وعزا محللو بنك مورجان ستانلي الأمريكي توقعات انخفاض الفائدة في المركزي المصري خلال الربع الأول من العام المقبل إلى تباطؤ التضخم بشكل ملحوظ حتى مستويات 14- 15%، بسبب تأثير فترة الأساس.

كان البنك المركزي المصري أبقي على أسعار الفائدة دون تغيير طوال 4 اجتماعات ماضية، بعدما انتهي في الربع الأول من العام 2024 من تمرير زيادة نسبتها 8%

تأتي توقعات البنك الأمريكي في وقت تترقب فيه الأوساط الاقتصادية المحلية نتائج اجتماع البنك المركزي المصري والمقرر أن يعقد يوم الخميس المقبل، ووسط معدلات تضخم بلغت نسبتها 24.4% في أكتوبر 2024 من 25% في سبتمبر 2024 وفقا لما أظهرته بيان المركزي، وتضخم عام نسبته 26.5% في أكتوبر الماضي مقابل 26.4% في سبتمبر السابق عليه، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

تتفق توقعات بدأ تخفيض أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري خلال الربع الأول من العام 2025 لدي «مورجان ستانلي» مع وكالة فيتش سوليوشنز وتوقعات محللو بنك ستاندرد تشارترد البريطاني.

اقرأ أيضاً
«المركزي» يعتزم إطلاق منظومة الشراء باستخدام منصة ترميز البطاقات على تطبيقات الهاتف المحمول قريباً

ستاندرد تشارترد: المركزي المصري سيخفض الفائدة بالتزامن مع تراجع التضخم لـ 13.5%

خبير اقتصادي يتوقع تخفيض سعر الفائدة بنسبة 1% في آخر اجتماع لـ البنك المركزي

قبل قرار البنك المركزي.. ما هي توقعات «HC» لسعر الفائدة في مصر؟

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

عبد الجليل: لابد من الاهتمام بالملف الطبي لكل اللاعبين - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق