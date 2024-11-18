الرياضة - 07:49 - قبل تخفيضها خلال 2025.. «مورجان ستانلي» يتوقع تثبيت الفائدة في المركزي المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 18 نوفمبر 2024 07:49 مساءً - رجح بنك مورجان ستانلي الأمريكي استمرار «المركزي المصري» في تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، على أن يغير البنك سياسته بالخفض التدريجي في الربع الأول من العام 2025، ذلك بالتزامن مع تباطؤ معدل التضخم في شهر فبراير المقبل.

وبحسب التقرير الصادر من «مورجان ستانلي»، من المتوقع أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 10% خلال العام 2025، ليسجل سعر الإيداع 17.25% والإقراض 18.25%، مقارنة بمستويات حالية عند 27.25% و28.25% على الترتيب.

وعزا محللو بنك مورجان ستانلي الأمريكي توقعات انخفاض الفائدة في المركزي المصري خلال الربع الأول من العام المقبل إلى تباطؤ التضخم بشكل ملحوظ حتى مستويات 14- 15%، بسبب تأثير فترة الأساس.

كان البنك المركزي المصري أبقي على أسعار الفائدة دون تغيير طوال 4 اجتماعات ماضية، بعدما انتهي في الربع الأول من العام 2024 من تمرير زيادة نسبتها 8%

تأتي توقعات البنك الأمريكي في وقت تترقب فيه الأوساط الاقتصادية المحلية نتائج اجتماع البنك المركزي المصري والمقرر أن يعقد يوم الخميس المقبل، ووسط معدلات تضخم بلغت نسبتها 24.4% في أكتوبر 2024 من 25% في سبتمبر 2024 وفقا لما أظهرته بيان المركزي، وتضخم عام نسبته 26.5% في أكتوبر الماضي مقابل 26.4% في سبتمبر السابق عليه، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

تتفق توقعات بدأ تخفيض أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري خلال الربع الأول من العام 2025 لدي «مورجان ستانلي» مع وكالة فيتش سوليوشنز وتوقعات محللو بنك ستاندرد تشارترد البريطاني.