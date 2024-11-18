الرياضة - 07:12 - سيناتور أمريكي: إسرائيل بسبب أفعالها غير الأخلاقية تحولت لدولة منبوذة وأكثر عزلة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 18 نوفمبر 2024 07:12 مساءً - أكد بيرني ساندرز، سيناتور أمريكي، اليوم الاثنين، أن إسرائيل أصبحت أقل أمنًا وأكثر عزلة بسبب أفعالها غير الأخلاقية، وبناءً عليه تحولت لدولة منبوذة تدينها الحكومات والمؤسسات الدولية.

وعلى صعيد آخر، ذكرت قناة «القاهرة الإخبارية»، منذ قليل، أن أعضاء من الكنيست يقاطعون كلمة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن المحتجزين الإسرائيليين في غزة.

وأفادت «القاهرة الإخبارية»، بأن احتجاج لعائلات المحتجزين الإسرائيليين في غزة أثناء إلقاء نتنياهو كلمة أمام الكنيست، مشيرة إلى أن أمن الكنيست يخرج بعض عائلات هؤلاء المحتجزين من منصة الجمهور خلال الكلمة.

وتابعت «القاهرة الإخبارية»، أن أعضاء في المعارضة الإسرائيلية يقاطعون رئيس وزراء الاحتلال أثناء كلمته في الكنيست ويتهمونه بأنه يشجع التهرب من الخدمة العسكرية.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ409 ردًا على عملية طوفان الأقصى، مما أسفر العدوان الإسرائيلي عن وقوع أكثر من 43 ألف شهيد وآلاف المصابين والمفقودين.