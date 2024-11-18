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تصفيات أمم إفريقيا، تعادل سلبي بين ليبيا وبنين في الشوط الأول - أخبار كلمتك

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تصفيات أمم إفريقيا، تعادل سلبي بين ليبيا وبنين في الشوط الأول - أخبار كلمتك

تصفيات أمم إفريقيا، تعادل سلبي بين ليبيا وبنين في الشوط الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 07:11 مساءً - تصفيات أمم إفريقيا، تعادل منتخب ليبيا مع منافسة منتخب بنين سلبيا بدون أهداف في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2025 المقامة في المغرب.

ويتواجد منتخب نيجيريا في المجموعة الرابعة رفقة كل من: بنين، نيجيريا، رواندا. 

ترتيب المجموعة الرابعة في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 


بينما جاء ترتيب مجموعة الرابعة في تصفيات أمم أفريقيا كالتالي:
منتخب نيجيريا 11 نقطة
منتخب بنين 7 نقاط
منتخب رواندا 5 نقاط
منتخب ليبيا 4 نقاط

القنوات الناقلة لمباراة ليبيا وبنين في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 


وتبث  مباراة ليبيا وبنين عبر شاشة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصريلمباريات تصفيات أمم أفريقيا مباشرة داخل الشرق الأوسط وفي منطقة الشمال الأفريقي.


موعد مباراة ليبيا وبنين في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 


وتقام مباراة ليبيا وبنين في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025 اليوم الإثنين الموافق 18 نوفمبر،في تمام الساعة السادسة بتوقيت طرابلس، السابعة بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة بتوقيت أبوظبي.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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