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ليالي عمرو: طموحي تمثيل منتخب مصر للكرة النسائية - أخبار كلمتك

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ليالي عمرو: طموحي تمثيل منتخب مصر للكرة النسائية - أخبار كلمتك

ليالي عمرو: طموحي تمثيل منتخب مصر للكرة النسائية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 06:55 مساءً - الكرة النسائية، خطفت ليالي عمرو الأضواء بعد تألقها في مركز الدفاع مع فريق سيراميكا كليوباترا.

وتتمني اللاعبة الصاعدة ليالي عمرو التي تجيد اللعب في مركز قلب الدفاع بشهادة جميع مدربيها الانضمام لمنتخبات مصر للكرة النسائية.

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وكان نادي سيراميكا كليوباترا نجح في ضم اللاعبة ليالي عمرو محمد ياسين مواليد 2009  لفريق الكرة النسائية بالنادي.

وتجيد ليالي اللعب في مركز الدفاع ويتوقع لها مستقبل مميز مع الساحرة المستديرة.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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