تدريبات خاصة للاعبي الأهلي استعدادا لمباراة الاتحاد السكندري بالدوري الممتاز - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 06:55 مساءً - الأهلي، أدي لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات خاصة خلال مران الفريق الذي أقيم اليوم علي ملعب مختار التتش بالجزيرة استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري في بطولة الدوري الممتاز.

وخصص الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، فقرة خلال مران الفريق لتدريب لاعبي الأحمر علي التسديد علي المرمي.

تفاصيل عقد رامي ربيعة الجديد مع الأهلي

وأنهى مسؤولو النادي الاهلي الاتفاق مع رامي ربيعة مدافع الفريق على تجديد تعاقده لمدة موسمين إضافيين بخلاف الموسم الحالي.

وقال مصدر داخل الأهلي: إن ربيعة سيجدد عقده مع النادي الأهلي لمدة موسمين مع تقدير اللاعب ماليًّا وفقًا لتاريخه، وأيضًا استنادًا إلى أرقامه خلال الموسم الماضي مع الفريق، وباعتباره أحد العناصر الأساسية فى الوقت الحالي أيضًا مع المنتخب الوطني.

وحصل محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي على توصية جديدة من محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي بشأن ضرورة التخلص من الجنوب أفريقي بيرسي تاو فى يناير المقبل والتعاقد مع جناح أجنبي جديد بسبب عدم الحاجة إلى خدماته في ظل تراجع مستواه، حيث أكد رمضان لرئيس الأهلي أن فك الارتباط مع اللاعب يأتي بعد استنفاذه جميع الفرص التي حصل عليها ومع غياب تركيزه الكامل وعدم تقديم مردود جيد يمنحه أحقية الاستمرار في صفوف الفريق.

كما عقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي جلسة مع محمد رمضان شهدت التطرق لملف أزمة إصابة المغربي أشرف داري مدافع الفريق فى كاحل القدم حيث طلب الخطيب من المدير الرياضى عدم مشاركة اللاعب فى التدريبات الجماعية سوى بعد التعافي تمامًا والتأكد من تخلصه التام من الإصابة فى كاحل القدم حتى ولو استمر الوقت طويلا لتجنب تجدد إصابته وحرمان الفريق من جهوده.

استقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر على تشكيل الفريق لمباراة الاتحاد السكندري المقرر لها الجمعة المقبل فى الدوري الممتاز.

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة الاتحاد السكندري

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أكرم توفيق - ياسر ابراهيم - رامي ربيعة - يحيى عطية الله

الوسط: مروان عطية - احمد نبيل كوكا - امام عاشور

الهجوم: طاهر محمد طاهر - حسين الشحات - وسام ابو على

يتواصل مسئولو النادي الأهلي مع المغربي يحيى عطية الله لاعب الفريق المتواجد رفقة منتخب بلاده حاليًّا فى معسكره المغلق استعدادًا لمواجهة ليسوتو فى تصفيات أمم أفريقيا من أجل تنسيق موعد عودته إلى القاهرة استعدادًا لمباراة الاتحاد السكندري الجمعة المقبل.

فريق الكرة بالأهلي

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري والقناة الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي نظيره فريق الاتحاد السكندري يوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر الجاري في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري المصري الممتاز.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم تحضيراته على ملعب التتش بالجزيرة استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري.

ويمتلك الأهلي 6 نقاط فى جدول الترتيب بالدوري بعد الفوز فى اول جولتين على حساب سيراميكا كليوباترا وزد فى اطار منافسات دوري نايل.

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