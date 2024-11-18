حسام حسن يتجه للدفع بطاهر محمد طاهر أساسيا أمام بتسوانا لهذا السبب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 06:38 مساءً - منتخب مصر، يدرس حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، الدفع باللاعب طاهر محمد طاهر ضمن التشكيلة الأساسية للفراعنة في مباراة الغد أمام بوتسوانا، ضمن مواجهات الجولة الالأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 المقرر إقامتها في المغرب

وكشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لمنتخب مصر، أن حسام حسن أثنى كثيرا على المستوى الفني والبدني الذي قدمه طاهر محمد طاهر في المباراة الماضيثة أمام الرأس الأخضر، خاصة بعد الهدف الذي سجله طاهر في مرمى كاب فيردي، وهو ما أكسب اللاعب ثقة كبيرة وجعله يتخلص من رهبة المشاركة مع المنتخب الوطني بعد غياب طويل، لذلك فإن حسام حسن يتجه للدفع باللاعب أساسيا في مباراة الغد من أجل إكسابه مزيدا من الثقة، ما يجعله أكثر تألقا في مباريات المنتخب الوطني القادمة.

حسام حسن يمنح طاهر تعليمات فنية أثناء المران

وخلال مران المنتخب الوطني حرص حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر على التحدث كثيرا إلى طاهر محمد طاهر ومنحه الكثير من التعليمات الفنية والتوجيهات أثناء المران، ما يشير إلى أنه قد يدفع به أساسيا أمام الرأس الأخضر

طاهر محمد طاهر يتألق مع منتخب مصر، كلمتك

موعد مباراة مصر وبتسوانا والقناة الناقلة

ويلتقى منتخب مصر نظيره البوتسواني يوم الثلاثاء المقبل، على ستاد الدفاع الجوي، في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 المقرر إقامتها في المغرب.

وتنطلق صافرة مباراة مصر وبتسوانا في تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، وتنقلها شبكة قنوات بي إن سبورت على الهواء مباشرة.

غيابات منتخب مصر في لقاء بتسوانا

ويغيب عن الفراعنة فى مباراة بوتسوانا كلٌّ من: محمد صلاح ورامى ربيعة وزيزو ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومحمد هاني وخالد صبحي، ومحمد شحاتة للإصابة، ومحمد الشناوي وحمدى فتحي للإيقاف، بعد حصولهما على الإنذار الثاني خلال التعادل مع الرأس الأخضر.

ترتيب المجموعة الثالثة في كأس تصفيات أمم أفريقيا

مصر 13 نقطة

بوتسوانا 7 نقاط

موريتانيا 4 نقاط

كاب فيردي 4 نقاط

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