الأهلي والزمالك في القائمة النهائية للأندية المرشحة لجائزة الأفضل في أفريقيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 06:00 مساءً - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم - كاف، عن القائمة النهائية للأندية المرشحة لجائزة أفضل ناد داخل أفريقيا لعام 2024.

وترشح على تلك الجائزة 5 أندية، هم الأهلي والزمالك والترجي التونسي وصن داونز الجنوب أفريقي ونهضة بركان المغربي.

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