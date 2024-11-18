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الأهلي والزمالك في القائمة النهائية للأندية المرشحة لجائزة الأفضل في أفريقيا - أخبار كلمتك

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الأهلي والزمالك في القائمة النهائية للأندية المرشحة لجائزة الأفضل في أفريقيا - أخبار كلمتك

الأهلي والزمالك في القائمة النهائية للأندية المرشحة لجائزة الأفضل في أفريقيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 06:00 مساءً - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم - كاف، عن القائمة النهائية للأندية المرشحة لجائزة أفضل ناد داخل أفريقيا لعام 2024.

وترشح على تلك الجائزة 5 أندية، هم الأهلي والزمالك والترجي التونسي وصن داونز الجنوب أفريقي ونهضة بركان المغربي.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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