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الشحات وزيزو وشوبير في القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب داخل أفريقيا - أخبار كلمتك

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الشحات وزيزو وشوبير في القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب داخل أفريقيا - أخبار كلمتك

الشحات وزيزو وشوبير في القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب داخل أفريقيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 06:00 مساءً - شهدت القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب داخل قارة أفريقيا، تواجد الثلاثي المصري، حسين الشحات ومصطفى شوبير من النادي الأهلي، وأحمد زيزو من الزمالك.

 

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن القائمة المختصرة للاعبين المرشحة لجائزة أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا في العام 2024، والتي ضمت كلا من أحمد مصطفى زيزو، لاعب الزمالك، وحسين الشحات، لاعب الأهلي، ومصطفى شوبير، حارس مرمى الأهلى.

 

قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب داخل أفريقيا

 

وجاء القائمة المختصرة للاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب داخل أفريقيا كالتالي:

أحمد مصطفى زيزو – لاعب الزمالك

حسين الشحات – لاعب الأهلي

مصطفى شوبير – حارس مرمى الأهلي

إيسوفو دايو - لاعب نادي نهضة بركان

رونالدو ويليامز - لاعب صن داونز

الشحات وزيزو وشوبير في القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب داخل أفريقيا

ومن المقرر الكشف عن أسماء الفائزين بجائزة أفضل نادي ضمن جوائز الكاف خلال الحفل السنوي الذي سيقام في مراكش بالمغرب.

 

وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم - كاف، تحديد مواعيد الجولة الأولى من مباريات دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية للموسم الكروي الجديد.

موعد الجولة الأولى لدوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية 

 

كشف موقع (وين وين ) أن كاف حدد الجولة الأولى من مباريات مجموعات دوري أبطال أفريقيا وستكون يوم الثلاثاء 26 نوفمبر، كما تم تحديد يوم الأربعاء 27 نوفمبر موعدًا لإقامة مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس الكونفيدرالية.

 

وسوف تقام مباريات الجولة الأولى في الواحدة ظهرًا والرابعة عصرًا والسابعة مساءً بتوقيت جرينتش، أي الثالثة والسادسة والتاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

 

ومن المقرر أن تحدد إدارة مسابقات كاف باقي تواريخ ومواعيد الجولات المقبلة، من مسابقتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية خلال الساعات المقبلة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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