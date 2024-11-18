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الرياضة - 01:26 - العاهل الأردني: سنواصل الدفاع عن القدس ونقف بصلابة أمام العدوان على غزة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 01:26 - العاهل الأردني: سنواصل الدفاع عن القدس ونقف بصلابة أمام العدوان على غزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:26 - العاهل الأردني: سنواصل الدفاع عن القدس ونقف بصلابة أمام العدوان على غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 18 نوفمبر 2024 01:26 مساءً - أكد العاهل الأردني، الملك عبد الله بن الحسين، اليوم الاثنين، أن مستقبل المملكة الهاشمية لن يكون خاضعًا لسياسات لا تلبي مصالحه، مشيرًا إلى أن البلاد ستبقي متمسكة بالسلام العادل لإعادة الحقوق للفلسطينيين.

وقال الملك عبد الله الثاني، خلال خطاب العرش، في افتتاح الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة العشرين: «سنواصل الدفاع عن القدس ومقدساتها ونقف بكل صلابة أمام العدوان الإسرائيلي على غزة».

وأضاف: «نواصل جهودنا لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة، وسنواصل البناء وسنكتب فصولًا جديدة في مسيرة بلادنا».

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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