أسعار الألومنيوم، السلندرات تسجل 140 ألف جنيه اليوم - أخبار كلمتك

أسعار الألومنيوم، السلندرات تسجل 140 ألف جنيه اليوم - أخبار كلمتك

المخفي يحتل المركز الرابع في إيرادات الأفلام أمس - أخبار كلمتك

المخفي يحتل المركز الرابع في إيرادات الأفلام أمس - أخبار كلمتك

محمد حمدي يكشف تفاصيل حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

محمد حمدي يكشف تفاصيل حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

تصريحات نارية من رياض محرز ضد منتقديه - أخبار كلمتك

تصريحات نارية من رياض محرز ضد منتقديه - أخبار كلمتك

الركراكي يكشف بديل أشرف حكيمي أمام ليسوتو - أخبار كلمتك

الركراكي يكشف بديل أشرف حكيمي أمام ليسوتو - أخبار كلمتك

الإعلان عن قيادة جديدة لمأرب(اسماء) - أخبار كلمتك

الإعلان عن قيادة جديدة لمأرب(اسماء) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - كواليس حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - كواليس حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي - أخبار كلمتك

السفير علاء حجازي يقدم أوراق اعتماده مندوبا دائما لمصر بالأمم المتحدة - أخبار كلمتك

السفير علاء حجازي يقدم أوراق اعتماده مندوبا دائما لمصر بالأمم المتحدة - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:05 - الرئيس السيسي يصل إلى مقر انعقاد قمة مجموعة العشرين - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:05 - الرئيس السيسي يصل إلى مقر انعقاد قمة مجموعة العشرين - أخبار كلمتك

السيسي يصل إلى مقر انعقاد قمة مجموعة العشرين - أخبار كلمتك

السيسي يصل إلى مقر انعقاد قمة مجموعة العشرين - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

خروج نجمي هولندا من معسكر المنتخب قبل مواجهة البوسنة والهرسك - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
خروج نجمي هولندا من معسكر المنتخب قبل مواجهة البوسنة والهرسك - أخبار كلمتك

خروج نجمي هولندا من معسكر المنتخب قبل مواجهة البوسنة والهرسك - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 01:10 مساءً - أعلن منتخب هولندا خروج فيرجيل فان دايك وفرينكي دي يونج من معسكر البرتقالي قبل مباراته الأخيرة في دور المجموعات في دوري الأمم الأوروبية. 

ويختتم المنتخب الهولندي مبارياته في مرحلة المجموعات بملاقاة البوسنة والهرسك.

وقال رونالد كومان مدرب هولندا: من الأفضل لكل من فرينكي وفيرجيل مغادرة معسكر التدريب في هذه اللحظة.
وأوضح: “تم اتخاذ هذا القرار لأسباب طبية، وبالطبع مصلحة اللاعبين تأتي في المقام الأول”.

وشارك الثنائي في فوز منتخب هولندا على نظيره منتخب المجر بنتيجة 0/4، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "أمستردام أرينا"، بالجولة الخامسة من بطولة دوري الأمم الأوروبية. 

وسجل هدف هولندا الأول اللاعب عن طريق فاوت فيخهورست ركلة جزاء في الدقيقة 21، فيما جاء الهدف الثاني عن طريق جاكبو في الدقيقة الـ 12 من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول عن طريق ركلة جزاء أيضا. 

وجاء الهدف الثالث عن طريق دومفريس في الدقيقة 64، والرابع سجله كوبمينرس في الدقيقة 86. 

توقف مباراة هولندا والمجر 

فيما توقفت مباراة هولندا والمجر بعد تعرض أحد أفراد دكة بدلاء المجر لأزمة صحية طارئة. 

حيث إن أحد أعضاء الطاقم الفني لمنتخب المجر أصيب بوعكة صحية في الدقائق الأولى من المباراة، وحالته مستقرة وهو واعي وتم نقله إلى المستشفى بسيارة إسعاف لإجراء الفحص. 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 09:09 - دون أضرار.. سقوط جسم طائر بمحافظة العقبة الأردنية - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق