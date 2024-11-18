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الرياضة - 01:03 - 3 محترفين خارج جنة الأهلي في الميركاتو الشتوي - أخبار كلمتك

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الرياضة - 01:03 - 3 محترفين خارج جنة الأهلي في الميركاتو الشتوي - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:03 - 3 محترفين خارج جنة الأهلي في الميركاتو الشتوي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 18 نوفمبر 2024 01:03 مساءً - اقترب موسم الانتقالات الشتوي على الانطلاق رغم بدء التحرك والسعي من النادي الأهلي لتدعيم صفوفه مبكرًا، وهو ما يجعل بعض اللاعبين في خطر الخروج من جنه الأهلي سواء عن طريق الإعارة او البيع النهائي.

وقبل انطلاق الميركاتو الشتوي أصبح وضع اللاعبين الأجانب بالنادي الأهلي في خطر خصوصا بعد عدم رضى مارسيل كولر المدير الفني المارد الأحمر، عن بعض اللاعبين وخروجهم من حساباته خلال الفترة الماضية.

وفي خلال السطور المقبلة تكشف كلمتك قائمة لاعبي الأهلي الأجانب الراحلين عن القلعة الحمراء في الميركاتو الشتوي..

رضا سليم

أصبح المغربي رضا سليم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضمن قائمة اللاعبين الأجانب الذي أصبح بقائهم على المحك داخل القلعة الحمراء.

رضا سليم

جاء ذلك بعد أن خرج الدولي المغربي من حسابات مارسيل كولر الفترة الماضيه وتحديدًا منذ بدأ الموسم الجديد وهو ما ظهر عليه خلال مباراة العين الإماراتي في بطولة كأس الإنتركونتننتال، عندما ترك الاحتفال وخرج من الملعب في مشهد شاهده الجميع والذي ينبئ عن رحيله من القلعة الحمراء.

بيرسي تاو

وانضم الجنوب أفريقي بيرسي تاو إلى قائمة الراحلين عن القلعة الحمراء، خلال موسم الانتقالات الشتوي المقبل بعد عدم رضى كولر عن أداؤه خلال الفترة الماضية.

إصابة بيرسي تاو

ورغم ان تاو كان أحد نجوم القلعة الحمراء الموسم الماضي وتتويجه بلقب أفضل لاعب داخل أفريقيا إلا أن كولر يبحث عن خامات لاعبين محترفين مختلفة من أجل الخوض بهم بطولة كأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن تشهد جلسة كولر مع مجلس الإدارة خلال الأيام المقبلة تحديد مصير اللاعب مع النادي الأهلي.

أشرف داري

لم ينجح المغربي أشرف داري في إثبات ذاته داخل القلعة الحمراء بسبب كثرة الإصابات وهو ما ينبئ عن عدم استكمال مسيرته مع النادي الأهلي.

أشرف داري

ورغم أن سعي النادي الأهلي في الميركاتو الصيفي، إلا أن اللاعب فشل في الظهور وهو ما جعل غضب الجهاز الفني لعدم الاستفادة من خدماته.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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