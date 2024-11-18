الرياضة - 12:10 - ارتفاع جديد.. سعر الذهب في منتصف تعاملات اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 18 نوفمبر 2024 12:10 مساءً - شهد سعر الذهب في منتصف تعاملات اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2024 ارتفاعاً جديد، حيث زاد سعر الذهب عيار 21 بقيمة 35 جنيها، وذلك وفقاً لآخر تحديث للأسعار بسوق الصاغة.

سعر الذهب الآن

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الذهب وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الذهب بدون مصنعية

- سعر الذهب عيار 24 بقيمة 4097 جنيها للجرام، ويُعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في دول الخليج.

- سعر الذهب عيار 21 بقيمة 3585 جنيها للجرام، ويُعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في محافظتَي القاهرة والإسكندرية.

- سعر الذهب عيار 18 بقيمة 3072 جنيه للجرام، ويعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في صعيد مصر.

- سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم بقيمة 28680 جنيه.

- سعر الذهب عالميا اليوم، سجل 2593 دولارا للأوقية، وذلك سعر أوقية الذهب عالميا بالبورصات الخارجية.

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن “31.1 جرام” كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم نحو 4097.25 جنيه للبيع، و4074.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سجل سعر الذهب عيار 22 اليوم نحو 3755.75 جنيها للبيع، و3734.75 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم نحو 3585 جنيها للبيع، و3565 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم نحو 3072.75 جنيه للبيع، و3055.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

سجل سعر الذهب عيار 14 اليوم نحو 2390 جنيه للبيع، و2376.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سجل سعر الذهب عيار 12 اليوم نحو 2048.5 جنيه للبيع، و2037.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

سجل سعر الذهب عيار 9 اليوم نحو 1536.5 جنيه للبيع، و1527.75 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 28680 جنيها للبيع، و28520 جنيها للشراء..

سعر أونصة الذهب

سجل سعر أونصة الذهب اليوم نحو 2593.06 دولار للبيع، و2592.79 دولار للشراء.