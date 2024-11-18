الرياضة - 11:50 - رسميا.. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 18 نوفمبر 2024 11:50 صباحاً - موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024.. ينشغل العديد من الموظفين العاملين في قطاعات الدولة، خلال هذه الأيام بالبحث عن موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024.

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024

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موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024

حددت وزارة المالية، موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر للعاملين بمختلف قطاعات الدولة، ويتم صرف مرتبات شهر نوفمبر، بداية من يوم الأحد المقبل الموافق 24 نوفمبر، ويستمر صرف مرتبات شهر نوفمبر حتى يوم 28 من نفس الشهر، وتُصرف المتأخرات أيام 7، و10، و11 من الشهر نفسه.

جدول الحد الأدنى للأجور لمرتبات شهر نوفمبر 2024

- يتقاضى موظفي الدرجة الممتازة مرتب شهر نوفمبر بقيمة 12.200 جنيه.

- يتقاضى موظفي الدرجة العالية مرتب شهر نوفمبر بقيمة 10.200 جنيه.

- يتقاضى موظفي درجة المدير العام مرتب شهر نوفمبر بقيمة 9200 جنيه.

- يتقاضى موظفي الدرجة الأولى مرتب شهر نوفمبر بقيمة 8200 جنيه.

- يتقاضى موظفي الدرجة الثانية مرتب شهر نوفمبر بقيمة 8000 جنيه.

- يتقاضى موظفي الدرجة الثالثة مرتب شهر نوفمبر بقيمة 7500 جنيه.

- يتقاضى موظفي الدرجة الرابعة مرتب شهر نوفمبر بقيمة 7000 جنيه.

- يتقاضى موظفي الدرجة الخامسة مرتب شهر نوفمبر بقيمة 6500 جنيه.

- يتقاضى موظفي الدرجة السادسة مرتب شهر نوفمبر بقيمة 6000 جنيه.

أماكن صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024

- يمكن صرف مرتبات شهر نوفمبر من خلال ماكينات الصراف الآلي ATM.

- يمكن صرف مرتبات شهر نوفمبر عن طريق فروع البنوك المختلفة.

- يمكن صرف مرتبات شهر نوفمبر من أماكن مكاتب البريد المصري.