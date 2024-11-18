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تنس الطاولة، سيطرة مصرية على تصنيف الاتحاد الأفريقي - أخبار كلمتك

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تنس الطاولة، سيطرة مصرية على تصنيف الاتحاد الأفريقي - أخبار كلمتك

تنس الطاولة، سيطرة مصرية على تصنيف الاتحاد الأفريقي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 11:49 صباحاً - تنس الطاولة، فرض اللاعبون المصريون سيطرتهم على تصنيف أفضل 10 الصادر عن الاتحاد الأفريقي لتنس الطاولة.

تصنيف الرجال

وضمت قائمة تصنيف الرجال 4 لاعبين مصريين جاءوا كالتالي:

عمر عصر - المركز الأول

محمد البيلي - المركز الثالث

يوسف عبد العزيز - المركز الرابع

محمود حلمي - المركز السابع

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تصنيف السيدات

فيما ضمت قائمة السيدات، 4 لاعبات مصريات وهن:

دينا مشرف - المركز الأول

هنا جودة - المركز الثاني

مريم الهضيبي - المركز الثالث

يسرا حلمي - المركز الرابع

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وكشف مسئولو اتحاد تنس الطاولة برئاسة معتز عاشور، عن قائمة المرشحين في الانتخابات المقبلة، والمقرر لها يوم 13 ديسمبر المقبل، بمقر مبنى الاتحادات في مدينة نصر.

 

قائمة المرشحين في انتخابات تنس الطاولة

وضمت قائمة المرشحين كلا من:

الرئيس:

معتز عاشور - تامر وفقي - أشرف حلمي - وائل سنوسي.

نائب الرئيس:

عبد العزيز السيسي - أحمد رضا - خالد الحفني

أمين الصندوق:

محمد الماوي - محمود أباظة

العضوية:

أشرف عاشور - محمود لاشين - وليد عبد العال - محمد قطب - هبة حامد - معتز سالم - سامي سعيد - رغم مجدي - هشام أحمد - عصام زيدان - أشرف إبراهيم - رمضان محمد - عمرو فهمي.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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