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الرياضة - 11:29 - بعد ضبط مذيعة المخدرات.. تعرف على مخاطر GHB؟ - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:29 - بعد ضبط مذيعة المخدرات.. تعرف على مخاطر GHB؟ - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:29 - بعد ضبط مذيعة المخدرات.. تعرف على مخاطر GHB؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 18 نوفمبر 2024 11:29 صباحاً - مخدر GHB.. أصبح مخدر «GHB» حديث مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد القبض على البلوجر داليا فؤاد بتهمة التعاطي والاتجار في مخدر GHB، الذي يعرف باسم «مخدر الاغتصاب».

مخدر GHB

ويرغب الكثير من الأشخاص في معرفة ما هو مخدر GHB «مخدر الاغتصاب»، المخاطر، والتأثيرات الجانبية له؟، وذلك لأنه يعتبر أحد أنواع المخدرات المنتشرة، والمستخدمه من قبل الشباب والفتيات.

ما هو مخدر GHB

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص مخدر GHB وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

مخدر GHB

مخدر «GHB»

يعد مخدر GHB، «جاما هيدروكسي بيوتيرات» من أخطر المواد المؤثرة على الجهاز العصبي المركزي، ويعمل بسرعة كبيرة على تثبيط وظائف الدماغ، ويؤدي إلى فقدان الوعي وعدم القدرة على الإدراك.

ويؤدي مخدر GHB إلى أضرار نفسية وجسدية من بينها «نوبات الهلوسة، الاكتئاب الحاد، اضطرابات القلق، ضعف التنفس، اضطرابات القلب، وخلل في وظائف العضلات.

مخدر GHB

ما هو تأثير مخدر GHB على الجسم

يبدأ تأثير مخدر GHB في غضون 15 دقيقة، وتستمر تأثيراته لمدة من 3 لـ 6 ساعات، والجرعات المنخفضة منه تسبب الغثيان، والجرعات العالية، تؤدي إلى التسمم.

ما يفعله مخدر GHB

ويسبب مخدر GHB: فقدان الوعي، زيادة الرغبة الجنسية، والهدوء، بطء شديد في معدل ضربات القلب والتنفس، انخفاض درجة حرارة الجسم، التقيؤ، نوبات صرع، الغيبوبة.

مخاطر مخدر GHB

مخاطر مخدر GHB

وتشمل الآثار السلبية لاستخدام مخدر GHB: التعرق، غثيان، الهلوسة السمعية والبصرية، الصداع، الكسل، فقدان الذاكرة، ارتباك.

تأثيرات الجرعة الزائدة من مخدر GHB

ويمكن أن يسبب الجرعة الزائدة من مخدر GHB: الغيبوبة والوفاة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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