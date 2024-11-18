الرياضة - 11:29 - الاستثمار في الذهب.. أفضل طريقة للمبتدئين وأماكن شراءه بدون مصنعية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 18 نوفمبر 2024 11:29 صباحاً - الاستثمار في الذهب.. مع تزايد التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، يبحث الكثير من المواطنين، عن طرق لحماية مدخراتهم، ويعتبر الذهب منذ قرون ملاذًا آمنًا للاستثمار، حيث يحافظ على قيمته على المدى الطويل ويعتبر بمثابة تأمين ضد التضخم والأزمات الاقتصادية، لذا يزداد البحث عن أفضل الطرق للاستثمار في الذهب.

الاستثمار في الذهب

وخلال السطور التالية، يستعرض موقع كلمتك لمتابعيه وزواره، أفضل طرق الاستثمار في الذهب للمبتدئين.

طرق الاستثمار في الذهب

تتنوع طرق الاستثمار في الذهب، مما يتيح للمستثمرين فرصًا متعددة لتحقيق عوائد مجزية، ومن أبرز هذه الطرق:

-شراء الذهب المادي:

تعتبر من الطريق التقليدية والأكثر شيوعًا للاستثمار في الذهب، حيث يتم شراء سبائك ذهبية أو عملات ذهبية أو مجوهرات ذهبية وتخزينها بشكل آمن.

- صناديق الاستثمار في الذهب

تتمثل هذه الطريقة في شراء أسهم في صناديق تتبع أداء سعر الذهب في السوق. بمعنى آخر، عندما يرتفع سعر الذهب، ترتفع قيمة أسهم الصندوق والعكس صحيح.

- استثمار الذهب رقميا عبر الإنترنت

تتيح هذه الطريقة للمستثمرين شراء الذهب إلكترونيًا وتخزينه في خزائن مؤمنة تابعة لشركات متخصصة، مع إمكانية استلام الذهب المادي عند الحاجة.

-التداول في العقود الآجلة للذهب:

تتيح هذه العقود للمستثمرين الاتفاق على شراء أو بيع كمية محددة من الذهب بسعر محدد في تاريخ مستقبلي محدد.

نصائح للاستثمار في الذهب

-يجب عليك معرفة إيجابيات وسلبيات الاستثمار في الذهب.

-حدد أهدافك الاستثمارية بوضوح.

- حدد المخاطر والعوائد التي يمكن أن تقابلها.

-عمل دراسة جيدة لسوق الذهب ومتابعة حركة أسعار الذهب بشكل مستمر.

-اختيار الوقت المناسب للاستثمار بحيث يمنحك التوازن.

-التنوع في المحفظة الاستثمارية من خلال توزيع استثماراتك على أصول مختلفة مثل الأسهم، السندات، العقارات والسلع.

أماكن شراء الذهب بدون مصنعية

تختلف أماكن شراء الذهب بدون مصنعية، وتتمثل فيما يلي:

1- بعض المولات في مدينة أكتوبر

2- محلات الصاغة بمنطقة الصاغة في وسط البلد

3- شارع سليمان جوهر بالدقي

4- ميدان الجامع بمنطقة مصر الجديدة