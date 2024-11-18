هدف ريال مدريد وبرشلونة يستقر على مصيره مع حامل لقب البوندسليجا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 11:12 صباحاً - كشفت تقارير صحفية أن أحد أهداف ريال مدريد وبرشلونة في الموسم الحالي، قرر اختيار وجهته الجديدة خلال يناير المقبل.



وسبق أن ذكرت العديد من التقارير أن جوناثان تاه، مدافع باير ليفركوزن حامل لقب الدوري الألماني، هدف بارز لريال مدريد وبرشلونة، إلى جانب أندية أخرى مثل بايرن ميونخ، وفرق من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأوضحت مصادر مقربة من جوناثان تاه لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن القرار الوحيد المؤكد حتى الآن هو أن تاه لن يجدد عقده مع ليفركوزن، رغم رغبة الفريق الألماني الكبيرة في استمراره.



وأفادت نفس المصادر، بأن اللاعب لم يقرر مستقبله بعد، وسينتظر حتى يناير المقبل، حين يكون حرًا للتفاوض مع أي نادٍ يريده.

وسبق أن قدم برشلونة عرضًا منخفضًا لضم تاه الصيف الماضي، لكن رفضه ليفركوزن، كما دخل اللاعب قائمة أولويات الميرنجي عقب إصابة إيدير ميليتاو هذا الموسم.

وعلى صعيد آخر يضطر نادي ريال مدريد الإسباني، إلى بيع أحد نجومه، مستقبلا، بسبب وجود عجز مالي كبير، بين المصروفات والإيرادات في النادي الملكي.

ارتفاع إنفاقات ريال مدريد

ونشرت شبكة "ريليفو" الإسبانية، تقريرًا قالت فيه إن حجم أعمال نادي ريال مدريد، وصل إلى مليار يورو، وهو مبلغ يكاد يكون أسطوريا ولكن ارتفع الإنفاق بشكل كبير، وخاصة في الجزء غير الرياضي، ما تسبب في وجود عجز في الميزانية.

وأوضحت: "مصروفات ريال مدريد، زادت من سنة إلى أخرى من 44 إلى 65.7 مليون يورو، والأفراد الرياضيون من 69.3 مليون إلى 83.5 مليون يورو، وهناك نفقات أخرى غير تشغيلية تزيد بمقدار مائة مليون، من 262 إلى 362 مليون يورو".

وأضافت: "يزيد استهلاك الأصول غير الرياضية من 15 إلى 17 مليونًا، وهذا يعني أنه خلال عام واحد فقط حدثت زيادة بنسبة 35%".

خطة ريال مدريد لحل الأزمة

وحول التغلب على تلك الأزمة قالت الشبكة: "ريال مدريد قد يحتاج لبيع لاعب مُهم بالفريق أو الاستعانة برافعات لسد العجز المالي المُتوقع، الناتج عن زيادة كبيرة في النفقات".

وأضافت: "رغم تحقيق دخل قياسي تجاوز مليار يورو، لكن ذلك قابل ازديادا ضخما في النفقات، هذا الازدياد إذا تكرر فإن رئيس النادي فلورنتينو بيريز سيلجأ لبيع لاعب مهم أو الاستعانة برافعة مالية أو قرض بقيمة 76 مليون يورو".

يذكر أن ريال مدريد توج العام الماضي ببطولة دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني، وأخيرًا كأس السوبر الأوروبي.

وسيشارك ريال مدريد في النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية.

تسريب اسم مدرب ريال مدريد الجديد

فيما بدأت الأحاديث تتصاعد حول هوية المدرب الجديد لفريق ريال مدريد الإسباني، في ظل تراجع النتائج للمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، والذي أصبح مستقبله على المحك.

ويعاني ريال مدريد في الموسم الحالي بشكل واضح على مستوى النتائج، وهو ما ظهر بالخسارة المريرة على ملعبه أمام برشلونة برباعية دون رد في كلاسيكو الدوري الإسباني.

وتشير تقارير صحفية إسبانية إلى أن ريال مدريد سيتخذ قرارًا بشأن أنشيلوتي حال استمرار تراجع النتائج، وعلى الأرجح لن يستمر بعد نهاية الموسم الحالي.

شبكة "سكاي ألمانيا" أكدت أن الإسباني تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن الألماني الحالي تلقى اهتماما من مانشستر سيتي الإنجليزي لخلافة مواطنه بيب جوارديولا.

وأشارت إلى أن ألونسو يعتقد أنه سيكون المدرب الجديد لريال مدريد، ويشعر أن حظوظه هي الأكبر لخلافة أنشيلوتي.

وأوضحت أن ألونسو يضع تدريب ريال مدريد على رأس أولوياته في الموسم المقبل.

وكان تشابي ألونسو قد دافع عن ألوان ريال مدريد كلاعب، بجانب أنه لعب مع ليفربول الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني قبل الاعتزال، وقاد تشابي فريقه باير ليفركوزن لتحقيق لقب الدوري الألماني لأول مرة في مسيرته كما فاز بلقب كأس ألمانيا.

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