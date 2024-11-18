الرياضة - 10:57 - آخر ظهور لـ أيمن العلي ملك جمال الأردن - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 18 نوفمبر 2024 10:57 صباحاً - أيمن العلي.. تصدر اسم أيمن العلي، ملك جمال الأردن تريند جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد وفاته بمرض السرطان، وهو ما أثار حالة حزن بين متابعيه على السوشيال ميديا.

ونستعرض خلال السطور التالية تفاصيل آخر ظهور لـ أيمن العلي ملك جمال الأردن.

وفاة أيمن العلي ملك جمال الأردن

أكدت وسائل إعلام أردنية صباح اليوم، وفاة أيمن العلي، المعروف بلقب «ملك جمال الأردن»، بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان.

ومن المقرر تشييع جثمان أيمن العلي اليوم.

آخر ظهور لـ أيمن العلي ملك جمال الأردن

وكان آخر ظهور لملك جمال الأردن، من خلال صورة نشرها على فراش أحد المستشفيات في الأردن برفقة والدته وظهر منهكًا بجسد هزيل وفقدان للوزن بشكل واضح، مع تورم كبير في قدميه وبطنه إثر معاناته مع سرطان المعدة، وعلق عليها قائلًا: «الحمد لله.. دعوة من القلب».

أيمن العلي ملك جمال الأردن

جدير بالذكر أن أيمن العلي هو أحد صناع المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي، وفاز بلقب «ملك جمال الأردن»، ودرس بشعبة إدارة الفنادق بالجامعة الهاشمية، ويتابعه على موقع «إنستجرام» أكثر من 500 ألف متابع، وكشف عن إصابته بالمرض عبر فيديو نشره على حسابه في إنستجرام عام 2023، وقال وقتها: «بإذن الله قدها، أهم شيء ادعولي وإن شاء الله ربنا بشفيني وبشفي كل مريض».

وفي الفترة الأخيرة، تصدرت صورة أيمن العلي من داخل المستشفى مواقع التواصل الاجتماعى، وتعاطف معه الكثير الذين دعوا له بالشفاء العاجل.