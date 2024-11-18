طريقة حساب العائد علي مبلغ 200 ألف جنيه من شهادات ادخار البنك الأهلى - أخبار كلمتك

طريقة حساب العائد علي مبلغ 200 ألف جنيه من شهادات ادخار البنك الأهلى - أخبار كلمتك

مجلس النواب يوافق عدة مواد خاصة بحقوق اللاجئين - أخبار كلمتك

مجلس النواب يوافق عدة مواد خاصة بحقوق اللاجئين - أخبار كلمتك

تدشين شراكة استراتيجية بين البلدين.. بيان مصري - برازيلي بمناسبة مرور 100 عام على العلاقات - أخبار كلمتك

تدشين شراكة استراتيجية بين البلدين.. بيان مصري - برازيلي بمناسبة مرور 100 عام على العلاقات - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - رانيا منصور: أرفض فكرة الزواج الثاني ولا أشارك في ماراثون رمضان 2025 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - رانيا منصور: أرفض فكرة الزواج الثاني ولا أشارك في ماراثون رمضان 2025 - أخبار كلمتك

محافظة الجيزة: عودة المياه بصورتها الطبيعية تدريجيًا بحدائق الأهرام - أخبار كلمتك

محافظة الجيزة: عودة المياه بصورتها الطبيعية تدريجيًا بحدائق الأهرام - أخبار كلمتك

مصر والبرازيل تقرران الدفاع عن تعزيز التعددية وإصلاح المؤسسات الدولية - أخبار كلمتك

مصر والبرازيل تقرران الدفاع عن تعزيز التعددية وإصلاح المؤسسات الدولية - أخبار كلمتك

مصر والبرازيل تقرران التركيز على احتياجات التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز المشاورات والتنسيق - أخبار كلمتك

مصر والبرازيل تقرران التركيز على احتياجات التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز المشاورات والتنسيق - أخبار كلمتك

مصر والبرازيل تقرران تكثيف العلاقات الدبلوماسية واللقاءات الثنائية وتبادل الزيارات - أخبار كلمتك

مصر والبرازيل تقرران تكثيف العلاقات الدبلوماسية واللقاءات الثنائية وتبادل الزيارات - أخبار كلمتك

حفل لمواهب الفيولينه والبيانو في أوبرا دمنهور - أخبار كلمتك

حفل لمواهب الفيولينه والبيانو في أوبرا دمنهور - أخبار كلمتك

احتفالًا باليوم العالمي للطفل، مركز محمود سعيد للمتاحف ينظم ندوة "الفن البصري" - أخبار كلمتك

احتفالًا باليوم العالمي للطفل، مركز محمود سعيد للمتاحف ينظم ندوة "الفن البصري" - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 10:57 - آخر ظهور لـ أيمن العلي ملك جمال الأردن - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 10:57 - آخر ظهور لـ أيمن العلي ملك جمال الأردن - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:57 - آخر ظهور لـ أيمن العلي ملك جمال الأردن - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 18 نوفمبر 2024 10:57 صباحاً - أيمن العلي.. تصدر اسم أيمن العلي، ملك جمال الأردن تريند جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد وفاته بمرض السرطان، وهو ما أثار حالة حزن بين متابعيه على السوشيال ميديا.

ونستعرض خلال السطور التالية تفاصيل آخر ظهور لـ أيمن العلي ملك جمال الأردن.

وفاة أيمن العلي ملك جمال الأردن

أكدت وسائل إعلام أردنية صباح اليوم، وفاة أيمن العلي، المعروف بلقب «ملك جمال الأردن»، بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان.

ومن المقرر تشييع جثمان أيمن العلي اليوم.

آخر ظهور لـ أيمن العلي ملك جمال الأردن

وكان آخر ظهور لملك جمال الأردن، من خلال صورة نشرها على فراش أحد المستشفيات في الأردن برفقة والدته وظهر منهكًا بجسد هزيل وفقدان للوزن بشكل واضح، مع تورم كبير في قدميه وبطنه إثر معاناته مع سرطان المعدة، وعلق عليها قائلًا: «الحمد لله.. دعوة من القلب».

أيمن العلي

أيمن العلي ملك جمال الأردن

جدير بالذكر أن أيمن العلي هو أحد صناع المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي، وفاز بلقب «ملك جمال الأردن»، ودرس بشعبة إدارة الفنادق بالجامعة الهاشمية، ويتابعه على موقع «إنستجرام» أكثر من 500 ألف متابع، وكشف عن إصابته بالمرض عبر فيديو نشره على حسابه في إنستجرام عام 2023، وقال وقتها: «بإذن الله قدها، أهم شيء ادعولي وإن شاء الله ربنا بشفيني وبشفي كل مريض».

وفي الفترة الأخيرة، تصدرت صورة أيمن العلي من داخل المستشفى مواقع التواصل الاجتماعى، وتعاطف معه الكثير الذين دعوا له بالشفاء العاجل.

اقرأ أيضاً
انتصر السرطان.. وفاة أيمن العلي ملك جمال الأردن

أول تعليق من والدة أيمن العلي ملك جمال الأردن على حالته الصحية

«أفسد السرطان حياته».. من هو أيمن العلي ملك جمال الأردن؟ (إنفوجرافيك)

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

أمير عبد الحميد: اللعب في القطبين مختلف، وعواد بديل الشناوي في المنتخب - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق