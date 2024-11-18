طريقة حساب العائد علي مبلغ 200 ألف جنيه من شهادات ادخار البنك الأهلى - أخبار كلمتك

طريقة حساب العائد علي مبلغ 200 ألف جنيه من شهادات ادخار البنك الأهلى - أخبار كلمتك

مجلس النواب يوافق عدة مواد خاصة بحقوق اللاجئين - أخبار كلمتك

مجلس النواب يوافق عدة مواد خاصة بحقوق اللاجئين - أخبار كلمتك

تدشين شراكة استراتيجية بين البلدين.. بيان مصري - برازيلي بمناسبة مرور 100 عام على العلاقات - أخبار كلمتك

تدشين شراكة استراتيجية بين البلدين.. بيان مصري - برازيلي بمناسبة مرور 100 عام على العلاقات - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - رانيا منصور: أرفض فكرة الزواج الثاني ولا أشارك في ماراثون رمضان 2025 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - رانيا منصور: أرفض فكرة الزواج الثاني ولا أشارك في ماراثون رمضان 2025 - أخبار كلمتك

محافظة الجيزة: عودة المياه بصورتها الطبيعية تدريجيًا بحدائق الأهرام - أخبار كلمتك

محافظة الجيزة: عودة المياه بصورتها الطبيعية تدريجيًا بحدائق الأهرام - أخبار كلمتك

مصر والبرازيل تقرران الدفاع عن تعزيز التعددية وإصلاح المؤسسات الدولية - أخبار كلمتك

مصر والبرازيل تقرران الدفاع عن تعزيز التعددية وإصلاح المؤسسات الدولية - أخبار كلمتك

مصر والبرازيل تقرران التركيز على احتياجات التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز المشاورات والتنسيق - أخبار كلمتك

مصر والبرازيل تقرران التركيز على احتياجات التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز المشاورات والتنسيق - أخبار كلمتك

مصر والبرازيل تقرران تكثيف العلاقات الدبلوماسية واللقاءات الثنائية وتبادل الزيارات - أخبار كلمتك

مصر والبرازيل تقرران تكثيف العلاقات الدبلوماسية واللقاءات الثنائية وتبادل الزيارات - أخبار كلمتك

حفل لمواهب الفيولينه والبيانو في أوبرا دمنهور - أخبار كلمتك

حفل لمواهب الفيولينه والبيانو في أوبرا دمنهور - أخبار كلمتك

احتفالًا باليوم العالمي للطفل، مركز محمود سعيد للمتاحف ينظم ندوة "الفن البصري" - أخبار كلمتك

احتفالًا باليوم العالمي للطفل، مركز محمود سعيد للمتاحف ينظم ندوة "الفن البصري" - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

أزمة دفاعية تؤرق الأرجنتين قبل مواجهة بيرو في تصفيات المونديال - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
أزمة دفاعية تؤرق الأرجنتين قبل مواجهة بيرو في تصفيات المونديال - أخبار كلمتك

أزمة دفاعية تؤرق الأرجنتين قبل مواجهة بيرو في تصفيات المونديال - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 10:56 صباحاً -  خاض المنتخب الأرجنتيني مرانه في مجمع ليونيل ميسي الرياضي، الواقع بمدينة إيزيزا بوينوس آيرس، بخط دفاع جديد.

الأرجنتين ضد بيرو

 وتشهد صفوف منتخب الأرجنتين عددا من الغيابات في الدفاع بسبب الإصابة، قبيل مواجهة بيرو بعد غدا الأربعاء، في الجولة الـ12 من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026.

 

مران منتخب الأرجنتين

 وبدأ المران تحت إشراف المعد البدني، لويس مارتين، بعمليات إحماء مكثفة على ثلاث مراحل من السرعة والتنسيق.

كما نفذ مدرب الألبيسيليستي، ليونيل سكالوني، اختبارا تكتيكيا لبعض لاعبي منتخب الشباب (تحت 20 عاما)، الذي يقوده المدرب خافيير ماسكيرانو.

 

وشارك اللاعبون في شوطين مدة كل منهما 25 دقيقة، وخلالهما عمل الجهاز الفني على بعض الجوانب الكروية، مع إضفاء عدة تغييرات في المراكز واللاعبين لكن كان التركيز على الجانب الدفاعي.

وشهدت قائمة الأرجنتين غياب كل من كريستيان روميرو وناويل مولينا، إذ يبتعد الأول بسبب شعوره ببعض الآلام في الجزء الخلفي للفخذ الأيمن، خلال مواجهة باراجواي الأخيرة.

بينما يغيب روميرو، لاعب توتنهام هوتسبير، بسبب معاناته من إصابة في عظام القدم اليمنى، منذ 10 أيام، والتي أبعدته عن مواجهة جالطة سراي التركي بالدوري الأوروبي.

ويتصدر منتخب الألبيسيليستي ترتيب التصفيات برصيد 22 نقطة، متفوقا على كل من أوروجواي وكولومبيا بفارق 3 نقاط.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 08:38 - سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 18 نوفمبر.. عيار 21 بكام؟ - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق