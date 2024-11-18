الرياضة - 10:41 - طقس الإسكندرية الآن.. نوة المكنسة تنذر بسقوط الأمطار و«الأرصاد» تحذر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 18 نوفمبر 2024 10:41 صباحاً - طقس الإسكندرية الآن.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل طقس الإسكندرية الآن، والظواهر الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة للمحافظة اليوم، تزامنًا مع اليوم الثالث لنوة المكنسة التي تشهدها.

طقس الإسكندرية الآن

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن محافظة الإسكندرية تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اليوم الإثنين 18 نوفمبر، حيث تشهد المحافظة هطول أمطار غزيرة على مناطق متفرقة بالمحافظة.

سقوط أمطار في الإسكندرية اليوم

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على أغلب أنحاء محافظة الإسكندرية اليوم، بسبب تكاثر للسحب المنخفضة المحملة بالأمطار، بالإضافة إلى انخفاض درجات الحرارة اليوم، وتسجل سرعة الرياح 18 كم/ساعة، أما نسبة الرطوبة فتسجل 68%.

درجات الحرارة في الإسكندرية اليوم

كما تشهد محافظة الإسكندرية اليوم، انخفاضا في درجات الحرارة، حيث تسجل درجات الحرارة العظمى في المحافظة 23 درجة، بينما تسجل درجة الحرارة الصغرى في المحافظة 15 درجة.

حالة الطقس في الإسكندرية اليوم

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، آخر الصور للقمر الصناعي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وتشير الصور إلى تراكم السحب على شمال البلاد، ووجود اضطراب في حركة الملاحة البحرية على الشواطئ الغربية للبحر المتوسط وشواطئ شمال الدلتا، ليصل ارتفاع الأمواج إلى 2-3م، وسرعة الرياح 55:40 كم /س.

الطقس في الإسكندرية

ومن جانبها، أعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية عن استعدادها الكامل لاستقبال نوة المكنسة، من خلال نشر سيارات رفع المياه في جميع أنحاء المحافظة، وبالأخص بالأماكن التي تتراكم فيها المياه، وتسبب ازدحام مروري.

وأكدت الشركة، على تواجد جميع عمالها لتلقي الشكاوى بجميع أنواعها ومن أي مكان بالمحافظة، في حالة وجود تراكم للمياه والتعامل الفوري مع الموقف.

نوة المكنسة بالإسكندرية

يذكر أنه في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين الموافق 18 نوفمبر، سيطرة الأجواء الغائمة على سماء الإسكندرية، وذلك بسبب تعرض المحافظة لنوة المكنسة، حيث تأتي برياح غربية شمالية، وأمطار متفاوتة الشدة وتستمر لمدة أربعة أيام.