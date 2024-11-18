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الأهلي ينسق مع يحيى عطية الله موعد عودته من المغرب - أخبار كلمتك

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الأهلي ينسق مع يحيى عطية الله موعد عودته من المغرب - أخبار كلمتك

الأهلي ينسق مع يحيى عطية الله موعد عودته من المغرب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 10:30 صباحاً - يتواصل مسئولو النادي الأهلي مع المغربي يحيى عطية الله لاعب الفريق المتواجد رفقة منتخب بلاده حاليا فى معسكره المغلق استعدادًا لمواجهة ليسوتو فى تصفيات أمم أفريقيا من أجل تنسيق موعد عودته إلى القاهرة استعدادًا لمباراة الاتحاد السكندري الجمعة المقبل.

ويستعد الأهلي لمواجهته المقبلة فى الدوري أمام الاتحاد السكندري فى ثالث جولات المسابقة المحلية.

فريق الكرة بالأهلي 

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري والقناة الناقلة

 ويلتقي النادي الأهلي نظيره فريق الاتحاد السكندري يوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر الجاري في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري المصري الممتاز. 

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم   بالنادي الأهلي اليوم تحضيراته على ملعب التتش بالجزيرة استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري.  

ويمتلك الاهلي 6 نقاط فى جدول الترتيب بالدوري بعد الفوز في أول جولتين على حساب سيراميكا كليوباترا وزد في إطار منافسات دوري نايل.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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