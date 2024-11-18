طريقة حساب العائد علي مبلغ 200 ألف جنيه من شهادات ادخار البنك الأهلى - أخبار كلمتك

طريقة حساب العائد علي مبلغ 200 ألف جنيه من شهادات ادخار البنك الأهلى - أخبار كلمتك

مجلس النواب يوافق عدة مواد خاصة بحقوق اللاجئين - أخبار كلمتك

مجلس النواب يوافق عدة مواد خاصة بحقوق اللاجئين - أخبار كلمتك

تدشين شراكة استراتيجية بين البلدين.. بيان مصري - برازيلي بمناسبة مرور 100 عام على العلاقات - أخبار كلمتك

تدشين شراكة استراتيجية بين البلدين.. بيان مصري - برازيلي بمناسبة مرور 100 عام على العلاقات - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - رانيا منصور: أرفض فكرة الزواج الثاني ولا أشارك في ماراثون رمضان 2025 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - رانيا منصور: أرفض فكرة الزواج الثاني ولا أشارك في ماراثون رمضان 2025 - أخبار كلمتك

محافظة الجيزة: عودة المياه بصورتها الطبيعية تدريجيًا بحدائق الأهرام - أخبار كلمتك

محافظة الجيزة: عودة المياه بصورتها الطبيعية تدريجيًا بحدائق الأهرام - أخبار كلمتك

مصر والبرازيل تقرران الدفاع عن تعزيز التعددية وإصلاح المؤسسات الدولية - أخبار كلمتك

مصر والبرازيل تقرران الدفاع عن تعزيز التعددية وإصلاح المؤسسات الدولية - أخبار كلمتك

مصر والبرازيل تقرران التركيز على احتياجات التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز المشاورات والتنسيق - أخبار كلمتك

مصر والبرازيل تقرران التركيز على احتياجات التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز المشاورات والتنسيق - أخبار كلمتك

مصر والبرازيل تقرران تكثيف العلاقات الدبلوماسية واللقاءات الثنائية وتبادل الزيارات - أخبار كلمتك

مصر والبرازيل تقرران تكثيف العلاقات الدبلوماسية واللقاءات الثنائية وتبادل الزيارات - أخبار كلمتك

حفل لمواهب الفيولينه والبيانو في أوبرا دمنهور - أخبار كلمتك

حفل لمواهب الفيولينه والبيانو في أوبرا دمنهور - أخبار كلمتك

احتفالًا باليوم العالمي للطفل، مركز محمود سعيد للمتاحف ينظم ندوة "الفن البصري" - أخبار كلمتك

احتفالًا باليوم العالمي للطفل، مركز محمود سعيد للمتاحف ينظم ندوة "الفن البصري" - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

تصنيف التنس، سينر يحافظ على الصدارة وتراجع جديد لـ ديوكوفيتش - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
تصنيف التنس، سينر يحافظ على الصدارة وتراجع جديد لـ ديوكوفيتش - أخبار كلمتك

تصنيف التنس، سينر يحافظ على الصدارة وتراجع جديد لـ ديوكوفيتش - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 10:30 صباحاً - تصنيف التنس، حافظ الإيطالي يانيك سينر، على صدارة التصنيف العالمي الصادر صباح اليوم الإثنين، موسعا الفارق بينه وبين صاحب المركز الثاني الألماني ألكسندر زفيريف لقرابة 4 آلاف نقطة، مستفيدا من تتويجه أمس بلقب البطولة الختامية في تورينو.

 

وارتقى الأمريكي تايلور فريتز للمركز الرابع، بعد وصوله للمباراة النهائية، في الوقت الذي تراجع فيه الروسي دانيل ميدفيديف للمركز الخامس في أعقاب فشله في تخطي مرحلة المجموعات.

 

 وتواصل تراجع الصربي نوفاك ديوكوفيتش في التصنيف، ليتواجد في المركز السابع عالميا بعد غيابه عن البطولة الختامية بسبب الإصابة وعدم دفاعه بالتالي عن اللقب الذي أحرزه العام الماضي.


 واستفاد النرويجي كاسبر رود من ذلك بالارتقاء للمركز السادس، مستفيدا أيضا من وصوله لنصف النهائي.

 

المراكز العشرة الأولى في التصنيف العالمي

1- يانيك سينر: 11,830 نقطة

2- ألكسندر زفيريف: 7,915 نقطة

3- كارلوس ألكاراز: 7,010 نقطة

4- تايلور فريتز: 5,100 نقطة

5- دانيل ميدفيديف: 5,030 نقطة

6- كاسبر رود: 4,255 نقطة

7- نوفاك ديوكوفيتش: 3,910 نقطة

8- أندري روبليف: 3,760 نقطة

9- أليكس دي مينور: 3,745 نقطة

10- جريجور ديمتروف: 3,350 نقطة.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

موعد مباراة البرتغال وكرواتيا في دوري الأمم الأوروبية والقناة الناقلة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق