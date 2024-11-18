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3 مكاسب تنتظر السعودية حال الفوز على إندونيسيا في تصفيات كأس العالم - أخبار كلمتك

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3 مكاسب تنتظر السعودية حال الفوز على إندونيسيا في تصفيات كأس العالم - أخبار كلمتك

3 مكاسب تنتظر السعودية حال الفوز على إندونيسيا في تصفيات كأس العالم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 10:25 صباحاً -  يحل المنتخب السعودي، ضيفا ثقيلا على نظيره المنتخب الإندونيسي، غدا الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وسلطت تقارير على المكاسب التي سيحققها "الأخضر" حال التفوق على إندونيسيا في المباراة المرتقبة، حيث تحمل أهمية كبرى لرجال المدرب الفرنسي هيرفي رينارد.

 

مكاسب تنتظر السعودية حال الفوز على إندونيسيا 

 المكسب الأول الذي سيحققه "الأخضر" هو استعادة الثقة مرة أخرى، بعد فترة من الترنح طوال الفترة الماضية، تحت قيادة المدرب الإيطالي السابق روبرتو مانشيني.

 

كذلك، سيساهم ذلك الانتصار في تحسن الموقف على مستوى ترتيب المجموعة، حيث سيصل وقتها الأخضر إلى 9 نقاط، بعدما جمع 6 نقاط في أول 5 جولات، بفوز وحيد و3 تعادلات وهزيمة وحيدة.

أما المكسب الثالث، فيتمثل في رد الاعتبار بعد التعادل المخيب أمام إندونيسيا في افتتاح مشواره بالتصفيات النهائية، حيث تمكن الخصم من تقديم مباراة مميزة أمام "الأخضر" وأحرجه وسط جماهيره، بنتيجة (1-1).

وبالتالي، يحتاج المنتخب السعودي لتحقيق الفوز على إندونيسيا خارج الديار من أجل رد الاعتبار، مستندا على نتائجه المثالية خلال تاريخ مواجهاته السابقة أمام "الأحمر والأبيض".

ويحتل "الأخضر" المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثالثة، برصيد 6 نقاط، متساويا مع أستراليا صاحبة الوصافة.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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