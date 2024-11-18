الرياضة - 09:42 - المصل واللقاح: 80% من العدوى الفيروسية لا تعالج عن طريق المضادات الحيوية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 18 نوفمبر 2024 09:42 صباحاً - حذر رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح الدكتور أمجد الحداد، اليوم الاثنين، من الإفراط في استخدام المضادات الحيوية في علاج العدوى الفيروسية التي تنتشر في فصل الخريف ومع اقتراب فصل الشتاء، مؤكدا أن 80% من العدوى الفيروسية لا تعالج عن طريق المضادات الحيوية.

وقال الحداد- في مداخلة لقناة dmc- إنه منذ عام 2019 وحتى الآن خاصة بعد جائحة كورونا، أصيب الناس بالخوف والقلق من الإصابة بفيروس الإنفلونزا ما يدفعهم للاستخدام المفرط للمضادات الحيوية دون إشراف طبي، لافتا إلى أن ذلك يتسبب في القضاء على البكتيريا النافعة بالجهاز الهضمي وانتشار البكتيريا الضارة، ما يؤثر على الجهاز المناعي بشكل سلبي.

وأضاف أن الإفراط في استخدام المضادات الحيوية يؤدي لنمو جيل من الطفيليات المقاومة للمضادات الحيوية، ليكون الإنسان أكثر عرضة للإصابة بالميكروبات والبكتيريا التي لا تستجيب للمضادات الحيوية المتاحة.

وأشار إلى أن المصاب بالعدوى الفيروسية أحيانا لا يجيد استخدام المضادات الحيوية، ويلجأ لاستخدام حقنة واحدة دون الرجوع للطبيب أو إجراء اختبار للحساسية، وهي عبارة مزيج من المضاد الحيوي والكورتيزون والمسكن، مما قد يؤدي لتدمير المناعة والوفاة في بعض الحالات.

وأوضح أنه تزامنا مع احتفال الصحة العالمية بالأسبوع العالمي لمقاومة مضادات الميكروبات، يجب نشر التوعية بين المواطنين والوقوف على خطورة الإفراط في استخدام المضادات الحيوية وارتباطها بضعف جهاز المناعة.

يذكر أن الأسبوع العالمي للتوعية بمقاومة مضادات الميكروبات هو حملة عالمية للتوعية بمقاومة مضادات الميكروبات وتحسين فهمها، وتعزيز أفضل الممارسات للحد من ظهور أشكال العدوى المقاومة للأدوية ومحاصرة انتشارها، ويحتفل بالأسبوع العالمي للتوعية بمقاومة مضادات الميكروبات في الفترة من 18 إلى 24 نوفمبر من كل عام.