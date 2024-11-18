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موعد مباراة الزمالك والمصري والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

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موعد مباراة الزمالك والمصري والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

موعد مباراة الزمالك والمصري والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 09:37 صباحاً -  يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة النادي المصري البورسعيدي. 

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة المصري في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها يوم 23 نوفمبر الجاري بستاد الجيش ببرج العرب.

القنوات الناقلة لمباراة المصري 

ومن المقرر أن تذيع قنوات أون تايم سبورت لقاء الزمالك والمصري. 

فاز فريق النصر الليبي على نظيره الزمالك بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب شهداء بنينا في لقاء اعتزال النجم الليبي خالد حسين.

وافتتح النصر الليبي التسجيل في شباك الزمالك بالثانية 12، فيما تعادل الزمالك عن طريق جيفرسون كوستا بالدقيقة 26 عن طريق كرة رأسية، فيما جاء الهدف الثاني للنصر الليبي بخطأ عكسي من دفاع الزمالك. 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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