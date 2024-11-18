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الرياضة - 08:50 - جدول مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024.. هل توجد زيادة جديدة؟ - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:50 - جدول مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024.. هل توجد زيادة جديدة؟ - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:50 - جدول مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024.. هل توجد زيادة جديدة؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 18 نوفمبر 2024 08:50 صباحاً - مرتبات شهر نوفمبر 2024.. أعلنت وزارة المالية عن جدول مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024 لـ العاملين في القطاع الخاص والحكومة، حيث من المقرر بدء صرف الرواتب يوم الأحد المقبل.

مرتبات شهر نوفمبر 2024

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص مرتبات شهر نوفمبر 2024 وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

صرف المرتبات

موعد صرف مرتبات نوفمبر 2024

يبدأ صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024 لـ العاملين في الدولة، يوم الأحد 24 نوفمبر 2024، ويستمر الصرف لمدة 5 أيام، وينتهي يوم 28 نوفمبر 2024.

أماكن صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024

وأوضحت وزارة المالية أماكن صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024، وهم كالآتي: «فروع البنوك المختلفة، ماكينات الصرف الآلي ATM، والبريد المصري».

مرتبات شهر نوفمبر 2024

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024

ويتم صرف مرتبات نوفمبر 2024، يوم الأحد 24 نوفمبر للعاملين في الهيئات التالية: «مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التموين والتجارة الداخلية، القوى العاملة، الإسكان والمرافق، التضامن الاجتماعي، مديريات الطرق والنقل».

وصرف مرتبات نوفمبر 2024 يوم الإثنين 25 نوفمبر للعاملين في الهيئات والوزارات الآتية: «التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية، الشباب والرياضة، والمالية، المحكمة الدستورية العليا، الأزهر، دار الإفتاء المصرية، هيئة النيابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة قضايا الدولة، مجلس الوزراء، النيابة العامة، اللجنة العليا للانتخابات».

مرتبات شهر نوفمبر 2024

الحد الأدنى لـ مرتبات شهر نوفمبر

- مرتبات شهر نوفمبر 2024 لـ موظفي الدرجة الممتازة: 12.200 جنيه.

- مرتبات شهر نوفمبر 2024 لـ موظفي الدرجة الثانية: 8000 جنيه.

- مرتبات شهر نوفمبر 2024 لـ موظفي الدرجة الثالثة: 7500 جنيه.

- مرتبات شهر نوفمبر 2024 لـ موظفي الدرجة الرابعة: 7000 جنيه.

- مرتبات شهر نوفمبر 2024 لـ موظفي الدرجة الخامسة: 6500 جنيه.

- مرتبات شهر نوفمبر 2024 لـ موظفي الدرجة السادسة: 6000 جنيه.

- مرتبات شهر نوفمبر 2024 لـ موظفي الدرجة العالية: 10.200 جنيه.

-مرتبات شهر نوفمبر 2024 لـ موظفي درجة المدير العام: 9200 جنيه.

- مرتبات شهر نوفمبر 2024 لـ موظفي الدرجة الأولى: 8200 جنيه.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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