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المنتخب الوطني يختتم اليوم استعداداته لمواجهة بوتسوانا بتصفيات أمم إفريقيا - أخبار كلمتك

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المنتخب الوطني يختتم اليوم استعداداته لمواجهة بوتسوانا بتصفيات أمم إفريقيا - أخبار كلمتك

المنتخب الوطني يختتم اليوم استعداداته لمواجهة بوتسوانا بتصفيات أمم إفريقيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 08:45 صباحاً - تصفيات أمم إفريقيا، يختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم، اليوم الإثنين، استعداداته الفنية لمواجهة نظيره منتخب بوتسوانا غدا الثلاثاء، في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 المقرر إقامتها في المغرب.

وحسم منتخب مصر الوطني بطاقة التأهل رسميا لنهائيات أمم إفريقيا عن المجموعة الثالثة بعد تصدره قمة المجموعة من الجولة الرابعة بالعلامة الكاملة، ويتنافس منتخبا بوتسوانا وموريتانيا على بطاقة التأهل الثانية عن نفس المجموعة 

مران خفيف لمنتخب مصر

ويخوض منتخب مصر الوطني مرانا خفيفا اليوم على استاد الدفاع الجوي تحت قيادة مديره الفني حسام حسن، يبدأ بالجري والإحماء، ثم بعض التدريبات الخفيفة بالكرة 

وينطلق مران منتخب مصر في السادسة والربع مساءا، ويسبقه مران منتخب بوتسوانا على نفس الملعب في الخامسة مساءا 

منتخب مصر يستعد لبتسوانا

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، لمواجهة منتخب بتسوانا في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025، المقرر إقامتها في المغرب.

منتخب مصر يتعادل مع كاب فيردي 

وتعادل منتخب مصر الأول لكرة القدم أمام مضيفه منتخب الرأس الأخضر بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت على الملعب الوطني بالعاصمة “برايا”، مساء الجمعة الماضي، في الجولة الخامسة من تصفيات أمم أفريقيا 2025 بالمغرب

تقدم طاهر محمد طاهر لمصر في الدقيقة 31، وتعادل ريان مينديز للرأس الأخضر في الدقيقة 63.

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موعد مباراة مصر وبوتسوانا والقناة الناقلة

ويلتقى منتخب مصر نظيره البوتسواني يوم الثلاثاء المقبل، على ستاد الدفاع الجوي، في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 المقرر إقامتها في المغرب.

وتنطلق صافرة مباراة مصر وبتسوانا في تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، وتنقلها شبكة قنوات بي إن سبورت على الهواء مباشرة.

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غيابات منتخب مصر في لقاء بوتسوانا

 ويغيب عن الفراعنة فى مباراة بوتسوانا  كلٌّ من: محمد صلاح ورامى ربيعة وزيزو ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومحمد هاني وخالد صبحي، ومحمد شحاتة للإصابة، ومحمد الشناوي وحمدى فتحي للإيقاف، بعد حصولهما على الإنذار الثاني خلال التعادل مع الرأس الأخضر.

ترتيب المجموعة الثالثة في كأس تصفيات أمم أفريقيا

مصر 13 نقطة

بوتسوانا 7 نقاط

موريتانيا 4 نقاط

كاب فيردي 4 نقاط

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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