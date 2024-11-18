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الرياضة - 08:38 - سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 18 نوفمبر.. عيار 21 بكام؟ - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:38 - سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 18 نوفمبر.. عيار 21 بكام؟ - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:38 - سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 18 نوفمبر.. عيار 21 بكام؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 18 نوفمبر 2024 08:38 صباحاً - سعر الذهب اليوم.. استقر سعر الذهب في محلات الصاغة بمصر، صباح اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2024، مقارنة بآخر تحديث له، فاستقر سعر الذهب عيار 21 اليوم عند 3550 جنيها للبيع، و 3530 جنيها للشراء، .

ويستعرض موقع كلمتك لقرائه وزواره في السطور التالية، التحديث الأخير لـ سعر الذهب اليوم في مصر، ضمن خدمة يقدمها الموقع بشكل مستمر، ويمكنكم المتابعة بالضغط على الرابط هنـــــــــــا.

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب عيار 24

استقر سعر الذهب عيار 24 في محلات الصاغة عند 4057.25 جنيه للبيع، و 4034.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

ثبت سعر الذهب عيار 22 في مصر عند 3719 جنيها للبيع، و 3698 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر حالة من الاستقرار عند 3550 جنيها للبيع، و 3530 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

شهد سعر الذهب عيار 18 ثباتا عند 3042.75 جنيه للبيع، و 3025.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

بلغ سعر الذهب عيار 14 صباح اليوم نحو 2366.75 جنيه للبيع، و 2353.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 12

استقر سعر الذهب عيار 12 اليوم في محلات الصاغة لـ 2028.5 جنيه للبيع، و 2017.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

ثبت سعر الذهب عيار 9 في عند 1521.5 جنيه للبيع، و 1512.75 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب في عند 1521.5 جنيه للبيع، و 1512.75 جنيه للشراء.

سعر أونصة الذهب

سجل سعر أونصة الذهب في مصر نحو 2586.49 دولار للبيع، و 2586.22 دولار للشراء.

سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 18 نوفمبر
سعر الذهب بيع شراء
عيار 24 4057.25 جنيه 4034.25 جنيه
عيار 22 3719 جنيها 3698 جنيها
عيار 21 3550 جنيها 3530 جنيها
عيار 18 3042.75 جنيه 3025.75 جنيه
عيار 14 2366.75 جنيه 2353.25 جنيه
عيار 12 2028.5 جنيه 2017.25 جنيه

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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