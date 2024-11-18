الرياضة - 08:34 - بكام في البنوك؟.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 18 نوفمبر 2024 08:34 صباحاً - شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بمستهل تعاملات اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2024، حالة من الاستقرار الملحوظ في البنوك العاملة في مصر، ليبلغ سعره في المركزي نحو 49.31 جنيه للشراء، و49.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

ويستعرض موقع كلمتك، لمتابعيه معرفة كل ما يخص سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة داخل مصر، وذلك ضمن خدمة مستمرة يقدمها لزواره في مختلف المجالات.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2024

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك المركزي نحو 49.31 جنيه للشراء، و49.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري نحو 49.30 جنيه للشراء، 49.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك مصر إلى 49.30 جنيه للشراء، و49.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

أما عن سعر الدولار في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري سجل نحو 49.32 جنيه للشراء، 49.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

بينما بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد نحو49.30 جنيه للشراء، و49.40 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس إلى 49.34 جنيه للشراء، 49.44 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي أمام الجنيه المصري نحو 49.32 جنيه للشراء، 49.42 جنيه للبيع.