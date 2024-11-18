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وائل القباني: منتخب الشباب بلا هوية والمواهب تأتي بالصدفة - أخبار كلمتك

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وائل القباني: منتخب الشباب بلا هوية والمواهب تأتي بالصدفة - أخبار كلمتك

وائل القباني: منتخب الشباب بلا هوية والمواهب تأتي بالصدفة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 06:52 صباحاً - تحدث وائل القباني، نجم الزمالك السابق، عن المستوى الفني الذي يقدمه منتخب الشباب في بطولة شمال أفريقيا تحت قيادة ميكالي.

وقال القباني في تصريحات عبر برنامج "ستاد المحور" مع الإعلامي خالد الغندور على شاشة قناة المحور: إن منتخب الشباب بلا هوية والجزائر كانت أفضل في مباراة الجزائر.

وأضاف: المواهب في مصر تأتي بالصدفة وليس بالتأسيس والخطة والعمل، مؤكدا تعرض ميكالي للظلم بسبب قاعدة الناشئين السيئة في مصر.

وانتهت مباراة منتخب مصر للشباب أمام نظيره الجزائر بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، فيما انتهت المباراة الأولى أمام المغرب بخسارة الفراعنة الصغار بهدفين مقابل هدف.

هدف منتخب مصر للشباب


سجل هدف التقدم لمنتخب مصر اللاعب محمد زعلوك في الدقيقة 59 من عمر اللقاء فيما تعادل منتخب الجزائر أيضا من ركلة جزاء في الدقيقة 86 عن طريق أحمد كحيلي.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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