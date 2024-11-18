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مواعيد مباريات اليوم الإثنين في تصفيات أمم إفريقيا ودوري الأمم الأوروبية - أخبار كلمتك

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مواعيد مباريات اليوم الإثنين في تصفيات أمم إفريقيا ودوري الأمم الأوروبية - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الإثنين في تصفيات أمم إفريقيا ودوري الأمم الأوروبية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 02:36 صباحاً - مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم الإثنين عدد من المباريات الهامة في تصفيات أمم إفريقيا 2025 ودوري الأمم الأوروبية، بالإضافة لمباريات في ختام جولة دوري القسم الثاني أ، أو ما يسمى بدوري المحترفين.


مواعيد مباريات اليوم في تصفيات أمم إفريقيا

مالاوي ضد بوركينا فاسو - 3 عصرا
غانا ضد النيجر - 6 مساء 
ليبيا ضد بنين - 6 مساء 
نيجيريا ضد رواندا - 6 مساء 
السودان ضد أنجولا - 6 مساء 
جزر القمر ضد مدغشقر - 9 مساء 
تونس ضد جامبيا - 9 مساء 
أفريقيا الوسطى ضد الجابون - 9 مساء 
المغرب ضد ليسوتو - 9 مساء


الدوري المصري الممتاز للكرة النسائية

بالم هيلز ضد الجونة - 2:30 عصرا

مواعيد مباريات اليوم في دوري المحترفين

أبوقير للأسمدة ضد كهرباء الاسماعيلية - 2:30 عصرا 
لافيينا ضد الترسانة - 2:30 عصرا 
أسوان ضد بترول أسيوط - 2:30 عصرا 
ديروط ضد بلدية المحلة - 2:30 عصرا 
وادي دجلة ضد الداخلية - 5 مساء

مواعيد مباريات اليوم في دوري الأمم الأوروبية

صربيا ضد الدنمارك - 9:45 مساء 
إسبانيا ضد سويسرا - 9:45 مساء 
بولندا ضد اسكتلندا - 9:45 مساء 
كرواتيا ضد البرتغال - 9:45 مساء 
ليشتنشتاين ضد سان مارينو - 9:45 مساء 
رومانيا ضد قبرص - 9:45 مساء 
كوسوفو ضد ليتوانيا - 9:45 مساء 
بلغاريا ضد بيلاروسيا - 9:45 مساء 
لوكسمبرج ضد ايرلندا الشمالية - 9:45 مساء

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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