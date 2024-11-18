وائل القباني: شيكابالا غير قادر بدنيا وناصر ماهر أفضل من إمام عاشور - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 02:04 صباحاً - أكد وائل القباني، نجم الزمالك السابق، عدم ظهور محمود عبد الرازق شيكابالا بالشكل البدني المطلوب خلال الفترة الأخيرة.

وقال القباني في تصريحاته لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور على شاشة قناة المحور: إن شيكابالا نجم كبير ولكنه غير قادر بدنيا، ولكنه سيكون له دور معنوي داخل الفريق، فهو قادر على تجميع اللاعبين.

وأضاف: البولندي كونراد ميشالاك لم يحقق أي إضافة فنية مع الفريق خلال الفترة الأخيرة، ولكنه في نفس الوقت لم يحصل على الفرصة كاملة.

وتابع: مستوى زيزو تراجع خلال الفترة الأخيرة ولكن وجوده مهم جدا في تشكيل الزمالك الأساسي.

ناصر ماهر أفضل من إمام عاشور

وأتم: ناصر ماهر وإبراهيم عادل هم الأفضل في مصر خلال الفترة الأخيرة، وناصر أفضل من إمام عاشور في الوقت الحالي.

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