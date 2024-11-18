الرياضة - 12:13 - معتدل نهارًا وبارد ليلاً.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم الاثنين 18 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 18 نوفمبر 2024 12:13 صباحاً - حالة الطقس اليوم.. كشفتِ الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين 18 نوفمبر 2024.

حالة الطقس اليوم

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يسود ليلا طقس مائل للبرودة على كافة الأنحاء،

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2024

شبورة مائية

أما بالنسبة للظواهر الجوية فمن المتوقع أن تكون هناك شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية مع نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

حالة البحر المتوسط

وأشارت الأرصاد الجوية إلى أن حالة البحر المتوسط يتوقع أن تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج سيتراوح بين: 1.5: 2.5 متر، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الإثنين 18 نوفمبر وحتى يوم السبت 23 نوفمبر2024

حالة البحر الأحمر

أما حالة البحر الأحمر فستكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه سيتراوح بين ( 1.5: 2) متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 18 نوفمبر 2024 المدن/ المحافظات العظمى الصغرى القاهرة 24 16 العاصمة الإدارية 27 15 6 أكتوبر 25 15 بنها 24 16 دمنهور 24 16 المنصورة 25 16 الزقازيق 25 16 شبين الكوم 25 16 طنطا 25 16 دمياط 25 20 بورسعيد 25 21 الإسماعيلية 26 16 السويس 26 17 العريش 25 14 رفح 24 13 رأس سدر 24 15 نخل 23 11 كاترين 19 07 الطور 25 16 طابا 24 16 شرم الشيخ 28 20 الإسكندرية 23 15 العلمين الجديدة 23 15 مطروح 22 13 السلوم 22 13 سيوة 23 12 رأس غارب 26 18 الغردقة 28 19 سفاجا 28 18 الأقصر 27 15 أسوان 28 16 الوادي الجديد 28 13 أبو سمبل 28 16

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى

مكة 35 20

المدينة 32 17

الرياض 32 16

المنامة 30 23

أبوظبى 31 21

الدوحة 32 22

الكويت 30 21

دمشق 19 09

بيروت 21 17

عمان 16 09

القدس 16 11

غزة 20 15

بغداد 27 14

مسقط 29 24

صنعاء 25 07

الخرطوم 36 21

طرابلس 27 18

تونس 25 14

الجزائر 22 14

الرباط 26 16

نواكشوط 33 22