ماسك يحذر من رد محتمل لموسكو على الضربات الأوكرانية داخل روسيا - أخبار كلمتك

ماسك يحذر من رد محتمل لموسكو على الضربات الأوكرانية داخل روسيا - أخبار كلمتك

فرنسا تضع إيطاليا في مواجهة كبرى في ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية - أخبار كلمتك

فرنسا تضع إيطاليا في مواجهة كبرى في ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية - أخبار كلمتك

السيسي ونظيره البرازيلي يؤكدان رفض أية محاولات لتصفية القضية الفلسطينية - أخبار كلمتك

السيسي ونظيره البرازيلي يؤكدان رفض أية محاولات لتصفية القضية الفلسطينية - أخبار كلمتك

عيدروس الزبيدي يلتقي مسؤول اماراتي بهذه الدولة - أخبار كلمتك

عيدروس الزبيدي يلتقي مسؤول اماراتي بهذه الدولة - أخبار كلمتك

الرئيس السيسى ونظيره البرازيلى يؤكدان ضرورة تنفيذ حل الدولتين وتوسيع الاعتراف بالدولة الفلسطينية - أخبار كلمتك

الرئيس السيسى ونظيره البرازيلى يؤكدان ضرورة تنفيذ حل الدولتين وتوسيع الاعتراف بالدولة الفلسطينية - أخبار كلمتك

الرئيس السيسى ونظيره البرازيلى يوقعان بيانًا مشتركًا لترفيع العلاقات بين البلدين إلى الشراكة الاستراتيجية - أخبار كلمتك

الرئيس السيسى ونظيره البرازيلى يوقعان بيانًا مشتركًا لترفيع العلاقات بين البلدين إلى الشراكة الاستراتيجية - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي ونظيره البرازيلي يوقعان بيانًا مشتركًا لترفيع العلاقات بين البلدين إلى الشراكة الاستراتيجية - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي ونظيره البرازيلي يوقعان بيانًا مشتركًا لترفيع العلاقات بين البلدين إلى الشراكة الاستراتيجية - أخبار كلمتك

اليوم، السيسي يشارك في قمة مجموعة العشرين بالبرازيل - أخبار كلمتك

اليوم، السيسي يشارك في قمة مجموعة العشرين بالبرازيل - أخبار كلمتك

94.1 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات بداية الأسبوع - أخبار كلمتك

94.1 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات بداية الأسبوع - أخبار كلمتك

الرئيس السيسى يلتقى نظيره البرازيلي "لولا دا سيلفا" فى "ريو دي جانيرو" - أخبار كلمتك

الرئيس السيسى يلتقى نظيره البرازيلي "لولا دا سيلفا" فى "ريو دي جانيرو" - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

رسميا، 30 ألف مشجع لمباراة الأهلي أمام إستاد أبيدجان بدوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
رسميا، 30 ألف مشجع لمباراة الأهلي أمام إستاد أبيدجان بدوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

رسميا، 30 ألف مشجع لمباراة الأهلي أمام إستاد أبيدجان بدوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 17 نوفمبر 2024 11:35 مساءً - تلقى النادي الأهلي موافقة الجهات الأمنية على حضور 30 ألف مشجع لمباراة القلعة الحمراء أمام فريق إستاد أبيدجان الإيفواري في بطولة دوري أبطال إفريقيا 2024-2025. 

ومن المقرر أن يواجه النادي الأهلي نظيره الإيفواري، يوم الثلاثاء الموافق 26 من شهر نوفمبر الجاري في الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا. 

وفي سياق آخر، أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الجماعي مساء اليوم الأحد على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة الاتحاد السكندري، المقرر لها يوم ٢٢ نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري الممتاز. 

تفاصيل مران الأهلي اليوم استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري 

وخاض لاعبو الأهلي فقرات متنوعة خلال مران اليوم، وفقًا للبرنامج التدريبي الذي أعده الجهاز الفني لتجهيز جميع اللاعبين خلال فترة التوقف بسبب الأجندة الدولية. 

بدأ المران بجزء بدني، قبل تقسيم اللاعبين إلى مجموعات خلال تدريبات الكرة لتطبيق الجوانب الخططية. 

وواصل مارسيل كولر، المدير الفني، جلساته التحضيرية للمرحلة المقبلة مع معاونيه على هامش المران. 

9b475410ab.jpg

كان الأهلي قد استهل مشواره في بطولة الدوري الممتاز موسم ٢٠٢٤-٢٠٢٥ بالفوز على سيراميكا كليوباترا في الجولة الأولى ثم الفوز على زد في الجولة الثانية، ويخوض الفريق أول مباراة بعد انتهاء فترة التوقف أمام الاتحاد السكندري يوم الجمعة المقبل في مسابقة الدوري.

رامي ربيعة يتعافى من الإصابة ويشارك في مران الأهلي 

تعافي رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من الإصابة العضلية التي لحقت به علي مستوى العضلة الضامة، ليشارك في مران القلعة الحمراء الذي أقيم اليوم علي ملعب مختار التتش بالجزيرة. 

وكان ربيعة تعرض للإصابة في العضلة الضامة خلال مشاركته رفقة الأهلي في مباراة زد بالدوري، والتي غادر على إثرها ملعب اللقاء. 

127882a964.jpg

وأدى مدافع الأهلي برنامج تأهيلي للتعافي من الإصابة ليصبح جاهزا تحت تصرف الجهاز الفني للقلعة الحمراء للاستعانة به خلال مباراة الاتحاد السكندري المقبلة بالدوري.   

374718e56c.jpg
dd1bb8b37f.jpg

سبب غياب الشناوي عن مران الأهلي 

وشهد مران النادي الأهلي اليوم الأحد غياب محمد الشناوي حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بعدما كان مقرر أن ينتظم في مران الفريق اليوم.

وكان من المقرر أن ينتظم الشناوي في مران الأهلي اليوم بعد مغادرته معسكر المنتخب وتأكد غيابه عن مباراة بوتسوانا المقرر لها بعد غد الثلاثاء في ختام مشوار الفريق في تصفيات أمم أفريقيا المغرب 2025.  

وعملت كلمتك من مصدر أن غياب الشناوي عن مران الأهلي جاء بسبب حصول اللاعب علي راحة وذلك بعدما حصل علي أذن من الجهاز الفني للقلعة الحمراء. 

وشهد مران الأهلي اليوم مشاركة ثلاث حراس فقط  وهم حمزة علاء ومصطفي مخلوف وأحد حراس الناشئين وذلك في ظل غياب الشناوي وتواجد مصطفي شوبير رفقة المنتخب الوطني. 

adb1459128.jpg
e56289d945.jpg

 

محمد رمضان يجدد تحذيره للاعبي الأهلي 

كما جدد محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي تحذيراته عبر جروب واتس اب الخاص باللاعبين بشأن استخدام منصات التواصل الاجتماعي خاصة بعد أزمة خالد عبد الفتاح لاعب الفريق أمس والتي أعقبها اعتذار رسمي من اللاعب عبر منصات النادي الرسمية. 

ويستعد الأهلي لمواجهته المقبلة فى الدوري أمام الاتحاد السكندري فى ثالث جولات المسابقة المحلية.

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري والقناة الناقلة

 ويلتقي النادي الأهلي نظيره فريق الاتحاد السكندري يوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر الجاري في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري المصري الممتاز.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

أخبار ذات صلة

0 تعليق