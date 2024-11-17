أول تعليق من مدرب إنجلترا المؤقت بعد الفوز بخماسية على إيرلندا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 17 نوفمبر 2024 11:35 مساءً - أبدى لي كارسلي، المدير الفني المؤقت لمنتخب إنجلترا، سعادته بقيادة الفريق للعودة إلى المستوى الأول، في دوري أمم أوروبا.

وقال كارسلي عقب المباراة، التي أقيمت على ملعب (ويمبلي) العريق، بالعاصمة البريطانية لندن: "كنت أريد أن يكون أداء الفريق مثيرا للمشاهدة، وذا نزعة هجومية".

وأردف: "كنت أرى اللاعبين يقومون بذلك، يوما بعد آخر في ملعب التدريب.. والآن رأينا ذلك (على أرض الملعب)".

وأنهى منتخب إنجلترا حقبة كارسلي بصورة مميزة، من خلال فوزه الكاسح (5/0) على ضيفه أيرلندا، اليوم الأحد، في الجولة السادسة (الأخيرة) بالمجموعة الثانية، ضمن المستوى الثاني للمسابقة القارية، والتي شهدت أيضا فوز اليونان (2/0) على مضيفتها فنلندا.

وارتفع رصيد منتخب إنجلترا إلى 15 نقطة في صدارة المجموعة، ليظفر بورقة الترشح مباشرةً للمستوى الأول، في النسخة المقبلة للبطولة، متفوقا بفارق الأهداف على أقرب ملاحقيه، منتخب اليونان، والذي أصبح يتعين عليه خوض الملحق.

وبعدما حقق 5 انتصارات من 6 مباريات، يعود كارسلي الآن إلى منصبه الدائم، كمدير فني لمنتخب إنجلترا للشباب (تحت 21 عاما)، فيما يبدأ الألماني توماس توخيل، مدرب منتخب إنجلترا الجديد، مهمته مع الفريق في يناير المقبل.

إنجلترا يهزم أيرلندا بخماسية

وفاز منتخب إنجلترا علي نظيره الأيرلندي بنتيجة 5-0 في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة السادسة للمجموعة الثانية بالمستوى الثاني في دوري الأمم الأوروبية.

وافتتح هاري كين التسجيل لمنتخب إنجلترا في الدقيقة 53 من ركلة جزاء، وبعد دقيقتين فقط أضاف انتوني جوردون الهدف الثاني، وفي الدقيقة 58 أحرز جالاجير ثالث أهداف منتخب الأسود الثلاثة.

وفي الدقيقة 75 سجل جاردو بوين الهدف الرابع لصالح إنجلترا، ثم في الدقيقة 79 تمكن هاروود الهدف الخامس.

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