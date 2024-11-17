تعليق مثير للجدل لـ ميكالي بعد تعادل منتخب الشباب مع الجزائر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 17 نوفمبر 2024 11:35 مساءً - منتخب الشباب، علق البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني لمنتخب الشباب مواليد 2005، على تعادل فريقه أمام الجزائر بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي جمعهما ضمن الجولة الثانية من دورة شمال إفريقيا المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا تحت 20 عامًا.

وقال ميكالي في تصريحات تليفزيونية عقب انتهاء مباراة منتخب الشباب أمام الجزائر: "عملنا مباراة جيدة في ظل الظروف المتاحة.. لعبنا مباراتين متتاليتين في دورة شمال إفريقيا خلال 72 ساعة في حين أن مباراة اليوم هي الأولى أمام الجزائر وكانوا مرتاحين في الجولة الأولى.

وتابع ميكالي، وزعنا المجهود على شوطى المباراة واللاعبون مجهدون.. أنا غير سعيد ومش مبسوط من النتيجة ولكن أحيى اللاعبين على مجهودهم وكفاحهم.

روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب 2005، كلمتك

الأوراق حرمتنا من المحترمين

وأضاف ميكالي: أيضا بعض اللاعبين المهمين المحترفين في الخارج حرمنا من وجودهم معنا في التصفيات بسبب إجراءات الأوراق واستخراج الجوازات المصرية لهم.

وأكمل المدير الفني لمنتخب الشباب: إشتغلنا مع اللاعبين 14 يوما فقط قبل انطلاق التصفيات وخضنا مباراتين فقط أمام تنزانيا.. وبصراحة اللاعبين بذلوا خلالهم مجهودا كبيرا.

ميكالي يتحفظ على مستوى التحكيم

واستطرد: جميع مستويات المنتخبات متقاربين من بعض وكنا مسيطرين أغلب فترات المباراة وأشعر بالتفاؤل بسبب روح الكفاح لدى اللاعبين

وتحفظ ميكالي على أداء حكم مباراة شباب مصر والجزائر.

منتخب الشباب مواليد 2005، كلمتك

منتخب الشباب يتعادل 1-1 مع الجزائر

سقط منتخب مصر للشباب مواليد 2005 في فخ التعادل الإيجابي أمام منتخب الجزائر بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن الجولة الثانية من دورة شمال إفريقيا للشباب، التي تستضيفها مصر في الفترة من 14 إلى 26 نوفمبر الجاري، والمؤهلة لكأس أمم إفريقيا للشباب تحت 20 عاما.

هدف منتخب مصر للشباب

سجل هدف التقدم لمنتخب مصر اللاعب محمد زعلوك في الدقيقة 59 من عمر اللقاء فيما تعادل منتخب الجزائر أيضا من ركلة جزاء في الدقيقة 86 عن طريق أحمد كحيلي.

تبادل المنتخبان المصري والجزائري السيطرة على أحداث الشوط الأول وأتيحت فرص ضئيلة لكل منهما لخطف هدف التقدم، ولكن لم يحسنا استغلالها لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

أجرى روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر تغييرات في تشكيلة الفراعنة الصغار، لتحسين الخطوط االهجومية بحثا عن هدف التقدم، وأسفرت بالفعل عن الهدف الأول في الدقيقة 59.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.