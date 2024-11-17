الرياضة - 11:19 - سعر الذهب الآن.. الاستقرار يسيطر على «الأصفر» وعيار 21 يسجل هذا الرقم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 17 نوفمبر 2024 11:19 مساءً - سعر الذهب في مصر.. استقرسعر الذهب اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024 خلال التعاملات المسائية، فسجل سعر الذهب عيار 21 في منتصف التعاملات نحو 3550 جنيها للبيع، وظل مستقرا على هذا السعر حتى الآن، وسجلت أوقية الذهب عالميا نحو 2563.21 دولار.

سعر الذهب

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سعر الذهب في مصر

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024 سعر الذهب بيع شراء عيار 24 4057.25 جنيه 4034.25 جنيه عيار 22 3719 جنيها 3698 جنيها عيار 21 3550 جنيها 3530 جنيها عيار 18 3042.75 جنيه 3025.75 جنيه عيار 14 2366.75 جنيه 2353.25 جنيه عيار 12 2028.5 جنيه 2017.25 جنيه عيار 9 1521.5 جنيه 1512.75 جنيه

سعر الذهب خلال التعاملات المسائية

سعر الذهب عيار 24

ثبت سعر الذهب عيار 24 خلال التعاملات الختامية ليسجل 4057.25 جنيه للبيع، 4034.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

استقر سعر الذهب عيار 22 خلال التعاملات النهائية ليسجل 3719 جنيها للبيع، 3698 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سيطر الثبات على سعر الذهب عيار 21 خلال التعاملات المسائية ليسجل 3550 جنيها للبيع، 3530 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في ختام التعاملات نحو 3042.75 جنيه للبيع، 3025.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

ظل سعر الذهب عيار 14 مستقرا خلال التعاملات المسائية ليسجل 2366.75 جنيه للبيع، 2353.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

حافظ سعر الذهب عيار 12 على استقراره خلال التعاملات النهائية ليسجل 2017.25 جنيه للبيع، 2028.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

داوم سعر الذهب عيار 9 على استقراره خلال التعاملات الختامية في محلات الصاغة ليسجل 1521.5 جنيه للبيع، 1512.75 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد، نحو 28400 جنيه للبيع، 28240 جنيها للشراء.