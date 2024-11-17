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الرياضة - 11:19 - سعر الذهب الآن.. الاستقرار يسيطر على «الأصفر» وعيار 21 يسجل هذا الرقم - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:19 - سعر الذهب الآن.. الاستقرار يسيطر على «الأصفر» وعيار 21 يسجل هذا الرقم - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:19 - سعر الذهب الآن.. الاستقرار يسيطر على «الأصفر» وعيار 21 يسجل هذا الرقم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 17 نوفمبر 2024 11:19 مساءً - سعر الذهب في مصر.. استقرسعر الذهب اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024 خلال التعاملات المسائية، فسجل سعر الذهب عيار 21 في منتصف التعاملات نحو 3550 جنيها للبيع، وظل مستقرا على هذا السعر حتى الآن، وسجلت أوقية الذهب عالميا نحو 2563.21 دولار.

سعر الذهب

وتوفر "الأسبوع" لمتابعيها كل ما يخص سعر الذهب في مصر وذلك من خلال خدمة متقدمة تتيحها لمتابعيها في جميع المجالات، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنـــــــا.

سعر جرام الذهب

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024
سعر الذهب بيع شراء
عيار 24 4057.25 جنيه 4034.25 جنيه
عيار 22 3719 جنيها 3698 جنيها
عيار 21 3550 جنيها 3530 جنيها
عيار 18 3042.75 جنيه 3025.75 جنيه
عيار 14 2366.75 جنيه 2353.25 جنيه
عيار 12 2028.5 جنيه 2017.25 جنيه
عيار 9 1521.5 جنيه 1512.75 جنيه

سعر الذهب خلال التعاملات المسائية

سعر الذهب عيار 24

ثبت سعر الذهب عيار 24 خلال التعاملات الختامية ليسجل 4057.25 جنيه للبيع، 4034.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

استقر سعر الذهب عيار 22 خلال التعاملات النهائية ليسجل 3719 جنيها للبيع، 3698 جنيها للشراء.

سعر الذهب الآن

سعر الذهب عيار 21

سيطر الثبات على سعر الذهب عيار 21 خلال التعاملات المسائية ليسجل 3550 جنيها للبيع، 3530 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في ختام التعاملات نحو 3042.75 جنيه للبيع، 3025.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

ظل سعر الذهب عيار 14 مستقرا خلال التعاملات المسائية ليسجل 2366.75 جنيه للبيع، 2353.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 12

حافظ سعر الذهب عيار 12 على استقراره خلال التعاملات النهائية ليسجل 2017.25 جنيه للبيع، 2028.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

داوم سعر الذهب عيار 9 على استقراره خلال التعاملات الختامية في محلات الصاغة ليسجل 1521.5 جنيه للبيع، 1512.75 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد، نحو 28400 جنيه للبيع، 28240 جنيها للشراء.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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