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الرياضة - 10:35 - رئيسة صندوق الإسكان تكشف عن موعد ظهور نتيجة التقدم لـ«سكن لكل المصريين 5 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:35 - رئيسة صندوق الإسكان تكشف عن موعد ظهور نتيجة التقدم لـ«سكن لكل المصريين 5 - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:35 - رئيسة صندوق الإسكان تكشف عن موعد ظهور نتيجة التقدم لـ«سكن لكل المصريين 5 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 17 نوفمبر 2024 10:35 مساءً - قالت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إن شراء كراسات الشروط ورفع المستندات على الموقع والتقدم بطلب يظل مستمرا لمدة شهر، لافتة إلى أن سحب الكراسات يبدأ من الغد.

وأكدت «عبد الحميد»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج «حديث القاهرة»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، أنه بعد الإغلاق تتم عملية فرز تستغرق 14 يوما وتظهر النتائج بعدها في اليوم الـ 15، ثم تبدأ فترة للتظلم، موضحة أنه بعدها هناك 30 يوما لتحديد الأولوية وما يتم اختيارهم.

وأشارت إلى أنه بداية من الغد سيتم بدء سحب الكراسات ومراجعة الشروط ودفع المقدم لذوي الهمم، لافتة إلى أنه بداية من يوم 26 نوفمبر سيكون شراء كراسات الشروط وحجز شقق الإسكان الاجتماعي متاحا لجميع المواطنين.

وأضافت المهندسة مي عبد الحميد، أن من لم يتم اختياره بهذا الإعلان فليحصل على أمواله على الفور من البريد.. وله الأولوية في الإعلان المقبل للإسكان الاجتماعي، مؤكدة أن هناك فترة تظلم للمواطنين يتم فتحها بعد غلق باب التقديم.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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