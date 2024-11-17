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الرياضة - 09:58 - مشاهدة مباراة إيطاليا وفرنسا بث مباشر في دوري الأمم الأوروبية - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:58 - مشاهدة مباراة إيطاليا وفرنسا بث مباشر في دوري الأمم الأوروبية - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:58 - مشاهدة مباراة إيطاليا وفرنسا بث مباشر في دوري الأمم الأوروبية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 17 نوفمبر 2024 09:58 مساءً - بث مباشر مباراة ايطاليا وفرنسا اليوم الأحد 17 من نوفمبر 2024، في قمة مواجهات الجولة السادسة من منافسات دور مجموعات المستوى الأول ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

ويدخل منتخب إيطاليا المباراة وهو يتمتع بمعنويات عالية بعد أن نجح في الفوز على منتخب بلجيكا بهدف دون رد في الجولة الخامسة، على هكس منتخب فرنسا الذي فشل في تحقيق الفوز على نظيره منتخب الكيان الصهيوني سلبيا، في إطار نفس الجولة، ويدخل مواجهة اليوم محتلًا صدارة ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة، من 4 انتصارات وتعادل، فيما يأتي المنتخب الفرنسي في المركز الثاني برصيد 10 نقاط.

ويسعى منتخب فرنسا لتحقيق الفوز اليوم على نظيره منتخب إيطاليا من أجل مصالحة جماهيرة بعد التعادل المخيب للآمال، والتساوي في عدد النقاط مع منتخب إيطاليا.

بث مباشر مباراة فرنسا ضد إيطاليا في دوري الأمم الأوروبية

تقام مباراة إيطاليا وفرنسا اليوم الأحد 17 من نوفمبر 2024، في قمة مواجهات الجولة السادسة من منافسات دور مجموعات المستوى الأول ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة فرنسا ضد إيطاليا في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة الأحد 17-11-2024، الحادية عشر إلا الربع مساء بتوقيت مكة المكرمة.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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